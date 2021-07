Home

Pielle, Michele Belletti sarà il nuovo assistente di Andrea Da Prato

4 Luglio 2021

Livorno, 4 luglio 2021

La Pielle Livorno comunica ufficialmente di aver raggiunto un accordo di collaborazione per la stagione 2021/2022 con Michele Belletti. Michele sarà il nuovo assistente di Andrea Da Prato, nonché preparatore fisico, con David Fini che completerà lo staff tecnico della prima squadra che parteciperà al campionato di Serie B Old Wild West.

Classe 1984, nativo di Galliate e laureato in Scienze Motorie, Belletti ha iniziato a lavorare nelle giovanili della sua città come allenatore, salvo poi trasferirsi a Novara dove è stato sia assistant coach in Dnc che preparatore atletico. Dopo una parentesi a Borgosesia in qualità di responsabile del settore giovanile, primo assistente allenatore in Dnc e preparatore atletico, nel luglio del 2015 è approdato alla Paffoni Omegna maturando esperienze in A2 e Serie B e conquistando una Coppa Italia. Poi Domodossola e Cesena, fino alla chiamata della Pielle. Michele per quattro anni ha inoltre lavorato con il settore squadre nazionali, partecipando agli Europei Under 16 con l’annata 1994.

“Sono davvero contento di entrar a far parte della Pallacanestro Livorno e, di fatto, in una delle Basket City italiane. Sento un bel carico di responsabilità positiva: arrivo in un club che non solo lavorerà per allestire un roster competitivo, ma che è in una fase di ampliamento e sviluppo della struttura. E sono davvero felice che la dirigenza e lo staff abbiano deciso di investire su di me. Non vedo l’ora di iniziare e dare il mio contributo, sulla base dell’esperienza che ho maturato in Serie B negli ultimi anni. Il mio sarà un lavoro silenzioso e dietro le quinte. Ci tengo, inoltre, a ringraziare il presidente Roberto Creati e coach Andrea Da Prato che mi hanno voluto fortemente a Livorno”.

