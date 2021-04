Home

Sport

Basket

Pielle, oggi il big match sul campo della Tarros

Basket

3 Aprile 2021

Pielle, oggi il big match sul campo della Tarros

Livorno 3 aprile 2021

Dopo il turno di riposo e lo stop (forzato) a causa di alcune positività al Covid-19 nel gruppo squadra di Montale, la Pielle Livorno questa sera tornerà in campo al Pala Sprint di Spezia (ore 18), tana della Tarros.

Un match fondamentale per il proseguo del girone A del campionato di Serie C Gold 2020 / 2021, con le due squadre appaiate a quota 6 punti.

All’andata finì 85-81 per la Pielle, al termine di una gara intensa e con grandi meriti di Spezia non di non averi mai mollato la presa, neppure sotto di 22 lunghezze.

Nel frattempo, la formazione spezzina ha inserito nel proprio roster il playmaker Francesco Putti, classe 1999, per sopperire all’assenza di Jacopo Loni, ai box ancora per qualche settimana a causa di un guaio muscolare.

In casa Pielle, voglia incredibile di tornare a lottare per i due punti, nel bel mezzo di un torneo che sta subendo numerosi rinvii a causa del coronavirus. Ma come sempre, testa alta… e fino alla fine!

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin

Correlati