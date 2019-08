Home

Sport

Basket

Pielle, Primo allenamento a porte aperte

Basket

17 agosto 2019

Pielle, Primo allenamento a porte aperte

Appuntamento al PalaCecioni (via Zola) martedì 20 agosto alle 19.45

Livorno – In attesa del primo match di Coppa Toscana, previsto per il primo settembre a Pontedera, la Pielle scalda i motori e invita i tifosi per un allenamento a porte aperte.

L’appuntamento per il battesimo della stagione 2019/2020 è fissato per martedì 20 agosto, ore 19.45, quando al Pala Cecioni la PIELLE LIVORNO di coach Andrea Da Prato si radunerà per il primo allenamento.

CONVOCATI: Tommaso Dell’Agnello, Matteo Bonaccorsi, Francesco Burgalassi, Filippo Creati, Luca Schiano, Filippo Di Sacco, Lorenzo Fantoni (assenti giustificati fino al 25 agosto: Jacopo Stolfi, Massimo Baroncelli).

HEAD COACH: Andrea Da Prato.

ASSISTANT COACH: David Fini

PREP. FISICO: Marco Paoli.

DIR. ACCOMPAGNATORE: Massimo Bufalini.

AGGREGATI: Portas Vives, Nannipieri, Bianchi G., Garzelli, Pistolesi, Pirone, Baccelli, Sainati, Bianchi J., Giachetti, Bini, Morettini, Ferraiolo, Lepore, Simonetti, Iacopini, Franceschi, Sgherri, Verenini, Salvadorini.