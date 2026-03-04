Home

4 Marzo 2026

Livorno 4 marzo 2026 Pielle pronta a sfidare Faenza

La VERODOL CBD PIELLE LIVORNO è pronta a volare al Pala Cattani nel turno infrasettimanale della 30ª giornata per sfidare la Raggisolaris Faenza.

I neroverdi, allenati da coach Lorenzo Pansa, occupano attualmente l’ottava posizione con 30 punti, frutto di 15 vittorie e 12 sconfitte, e arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta di misura contro Dany Basket Quarrata per 81-83. I biancoblù si presentano a Faenza sempre con le pesanti assenze di Bonacini e Leonzio.

Nel roster neroverde in primo piano c’è Enrico Vettori, giovane guardia e miglior realizzatore della squadra con 17 punti di media, nonché giocatore più utilizzato da coach Pansa e micidiale dalla lunga distanza. Al suo fianco nel reparto esterni l’esperienza e la qualità di Marco Santiangeli, pericoloso dalla media, e di Carlo Fumagalli, veterano della categoria capace di incidere in fase offensiva.

In cabina di regia spazio ai giovani Alberto Fragonara, classe 2004, assistman naturale e minaccia sia in penetrazione che dall’arco, e Matteo Rinaldin, classe 2006, efficace nel tiro dalla media distanza. Nel reparto ali spicca il belga Thomas Van Ounsem, ottimo tiratore dalla lunga distanza e presenza fisica importante sotto canestro e a rimbalzo, affiancato da Raffaele Romano, lungo solido che garantisce punti nel pitturato e dalla lunetta, dove viaggia con uno straordinario 97%.

Sotto le plance la coppia di centri formata da Valerio Longo, classe 2004, prezioso a rimbalzo e nei tap-in, e Marco Di Pizzo, arrivato in stagione in corso da Jesi e affidabile nelle conclusioni dalla media-corta distanza.

Per la Pielle sarà una sfida importante, da affrontare con intensità e concentrazione per conquistare due punti pesanti in un momento cruciale della stagione.