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Pielle pronta ad affrontare l’ultima trasferta

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18 Aprile 2026

Pielle pronta ad affrontare l’ultima trasferta

Livorno 19 aprile 2026 Pielle pronta ad affrontare l’ultima trasferta

La PIELLE LIVORNO è pronta per l’ultima trasferta della regular season, con destinazione Roma dove, oggi, sabato 18 aprile alle ore 18:30, affronterà la Luiss Basket Roma al Pala Tiziano nella 37ª giornata di campionato.

La squadra guidata da coach Turchetto arriva all’appuntamento con le consuete assenze pesanti di Leonzio e Bonacini. Nonostante ciò, i biancoblù sono determinati a chiudere al meglio la stagione regolare con una prova di carattere su un campo tutt’altro che semplice.

Di fronte ci sarà una Luiss Basket Roma allenata da coach Alex Righetti, attualmente sesta in classifica in piena zona playoff con 40 punti, frutto di 20 vittorie e 14 sconfitte. I capitolini non attraversano però il loro miglior momento, con una sola vittoria nelle ultime sette gare, arrivata comunque nell’ultimo turno casalingo contro Faenza (87-75).

Tra i protagonisti assoluti del roster romano spicca la guardia argentina Juan Manuel Fernandez, giocatore di grande talento offensivo capace di segnare da ogni posizione e con una media di 15 punti a partita. Nel reparto esterni è affiancato dal giovane Edoardo Bottelli (classe 2005), efficace nelle penetrazioni e nel tiro dalla media distanza.

La regia è affidata alla coppia di playmaker composta dal capitano Marco Pasqualin, vero e proprio assistman con ottime percentuali al tiro e dalla lunetta, e dal giovane Riccardo Casella (classe 2006), anch’egli pericoloso dalla media.

Nel reparto ali e lunghi, la Luiss può contare su un mix di esperienza e freschezza: Matteo Fallucca garantisce pericolosità dall’arco, Mattia Graziano si distingue per intensità difensiva e pressing, mentre Matija Jovovic è efficace nei pressi del ferro, soprattutto nei tap-in.

Completano il reparto Valerio Cucci, specialista del tiro da tre punti, e il giovane Fabrizio Pugliatti. Sotto canestro, i romani fanno leva su un trio giovane e dinamico formato dai classe 2005 Riccardo Salvioni, Almami Sylla ed Edhodaghe Atamah. Salvioni, in particolare, si sta mettendo in luce con una media di 9 rimbalzi a partita, oltre a essere una minaccia offensiva versatile. Nel complesso, la squadra cattura circa 38 rimbalzi di media, segno di grande presenza fisica e atletismo.

Per la Piellesarà quindi una sfida impegnativa contro una squadra completa e affamata di punti playoff, ma anche un’occasione importante per dimostrare solidità e determinazione nell’ultima trasferta della stagione regolare. Mattia Signorini