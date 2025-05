Home

Pielle pronta per la semifinale Playoff

25 Maggio 2025

Pielle pronta per la semifinale Playoff

Livorno 25 maggio 2025 Pielle pronta per la semifinale Playoff

Dopo l’entusiasmante 3-0 rifilato a San Vendemiano nei quarti di finale, la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua stagione. L’avversaria si chiama Crifo Wines Ruvo di Puglia, squadra solida, profonda, talentuosa. Una semifinale playoff che promette spettacolo, intensità e battaglia vera.

I pugliesi arrivano da una serie tirata ma ben gestita contro Fidenza (3-1), e rappresentano senza dubbio uno dei roster più completi dell’intera Serie B Nazionale. Coach Rajola può contare su una rotazione a 11 elementi con talento e fisicità in ogni ruolo. Il faro della squadra è l’americano Jackson, giocatore totale e leader riconosciuto. Ma sono tanti gli elementi che possono fare la differenza: sotto le plance la coppia Borra-Jerkovic garantisce presenza e intimidazione, mentre sul perimetro i vari Moreno, Isotta, Timperi, Reale e Conte rappresentano un arsenale offensivo e difensivo da non sottovalutare.

Le due squadre si conoscono piuttosto bene: tre i precedenti stagionali tra campionato e Supercoppa. Adesso però si alza l’asticella: in palio c’è la finale playoff.

La Pielle, invece, si presenta all’appuntamento con la consapevolezza maturata nella serie contro San Vendemiano. Tre gare giocate con cuore, intensità e lucidità, tre prove di forza che hanno acceso ancora di più l’entusiasmo dell’ambiente. La crescita del gruppo e la compattezza difensiva sono le armi con cui i ragazzi di coach Turchetto proveranno a sorprendere anche Ruvo.

Gara1 è in programma oggi alle ore 19 al Pala Colombo di Ruvo di Puglia, seguita da gara 2 martedì 27 maggio alle 21, sempre in terra pugliese. La serie si sposterà poi in Toscana: gara3 a Piombino venerdì 30 maggio ed eventuale gara 4 domenica 1° giugno al Pala Macchia di Livorno. Eventuale gara5 nuovamente a Ruvo.

