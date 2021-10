Home

Pielle, report settore giovanile: fine settimana amaro, i quarti periodi condannato le formazioni

22 Ottobre 2021

Livorno, 21 ottobre 2021

Fine settimana amaro per il settore giovanile della UNICUSANO PIELLE LIVORNO: un quarto periodo avverso rispetto ai primi tre (ottimi) condanna i ragazzi di coach Nicola Marovelli allo stop interno contro il Fides Montevarchi (Under 19 Eccellenza), abile a rimanere sempre con testa e cuore dentro la partita e colpire la Pielle nei minuti finali. Leonardo Nannipieri, con 25 punti, il miglior marcatore dei biancoazzurri; in doppia cifra anche Giachetti e Sainati.

Medesimo spartito per l’Under 17 Eccellenza, bella 30 minuti in attesa di sprofondare a -24 dinanzi la furia dell’Olimpia Legnaia Firenze (50-74, Forti con 12 punti l’mvp piellino). Passo falsi, infine, per l’Under 15 (Eccellenza) nel recupero a casa del Leoni Amaranto dell’U.S. Livorno: finisce 65-52, con un rush finale da applausi delle “triglie” ma purtroppo inutile ai fini del risultato.

Pielle Livorno-Fides Montevarchi: 73-76 (Under 19 Eccellenza)

UNICUSANO: Sainati 15, Nannipieri 25, Bianchi, Cervia 4, Pirone 9, Pistolesi 3, Simonetti 3, Baccelli 4, Sgherri, Giachetti 10, Valoroso ne, Balloni ne. All. Marovelli.

Parziali: 19-18, 39-37, 60-54, 73-76

Pielle Livorno-Olimpia Legnaia: 50-74 (Under 17 Eccellenza)

UNICUSANO: Ristori 7, Cristofani 9, Forti 12, Alongi, Marchegiani, Mazzacca 8, Colombini 1, Dadomo 6, Trapani 2, Redini, Nocchi, Tempestini 5, All. Forti, Martella.

Parziali: 16-20, 34-36, 46-53, 50-74

Pediatrica U.S. Livorno-Unicusano Pielle: 65-62 (Under 15 Eccellenza)

UNICUSANO: Bahrabadi, Citti, De Santi 18, Gazzetta, Lazzerini ne, Leonardini 7, Luperini ne, Nardi 2, Panichi 11, Peccia 24, Sgherri, Stoppa. All. Castiglione, Papa.

Parziali: 23-11, 13-17, 23-16, 6-18

