Home

Sport

Basket

Pielle resiliente supera l’Andrea Costa Imola

Basket

7 Marzo 2026

Pielle resiliente supera l’Andrea Costa Imola

Livorno 7 marzo 2026 Pielle resiliente supera l’Andrea Costa Imola

La Pielle batte la Andrea Costa Imola per 73-67 e conquista la terza vittoria in una settimana, centrando anche il 25° successo stagionale al termine di una partita intensa e combattuta. Una prestazione grintosa per i biancoblù di coach Turchetto, trascinati dalla grande prova di Jacopo Lucarelli autore di 19 punti e 3 rimbalzi, ben supportato da Alibegovic con 12 punti ed Ebeling con 10.

La partita inizia bene per la Pielle che trova subito fiducia dalla linea dei tre punti con le triple di Venucci, Ebeling e Gabrovsek; i biancorossi provano a restare in scia con la stessa moneta grazie alle conclusioni dalla lunga distanza di Kupstas e Sanguinetti, ma i punti nel finale di quarto di Donzelli e Mennella portano i biancoblù sul +6 (19-13) al 10’.Nel secondo quarto l’Andrea Costa trova punti sotto canestro con Gatto e Raucci ma la Pielle risponde prontamente con i canestri di qualità di Alibegovic affiancati successivamente dalle triple dell’mvp Lucarelli. Imola riesce a trovare punti soprattutto dalla media con Sanguinetti e Moffa mentre i biancoblù continuano a spingere con i punti dalla lunetta e dalla media di Lucarelli e Donzelli e con la tripla di Alibegovic che porta la Pielle sul +14 (44-30) all’intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi Klyuchnyk si fa sentire sottocanestro e trova due canestri consecutivi, ma gli imolesi provano a rientrare in partita guidati da un Sanguinetti caldo dalla lunga distanza e dalla lunetta, affiancato dai liberi di Raucci e Toure; le triple di Ebeling e Mennella permettono però alla Pielle di respirare e di arrivare all’ultimo quarto avanti 59-51.

Nell’ultima frazione Imola rientra ulteriormente grazie alle triple di Chessari e Kupstas, mentre la Pielle trova punti soprattutto dalla lunetta con Alibegovic e Gabrovsek.

Gli ospiti tentano il sorpasso con Sanguinetti e Kupstas ma la doppia di Mennella e i liberi di Lucarelli consegnano alla Pielle la sua 25ª vittoria stagionale al termine di una partita difficilissima.

Verodol CBD Pielle Livorno – UP Andrea Costa Imola: 73-67



Verodol CBD: Lucarelli 19, Alibegovic 12, Ebeling 10, Donzelli 7, Mennella 7, Venucci 7, Klyuchnyk 6, Gabrovsek 5, Virant, Leonzio ne, Bonacini ne. All. Turchetto.

UP: Sanguinetti 19, Kupstas 14, Raucci 8, Chessari 8, Toure 7, Gatto 7, Moffa 4, Thioune, Filippini. All. Dalmonte.

Arbitri: Di Franco, Gurrera, Toffali

Parziali: 19-13, 25-17, 15-21, 14-16

Pielle resiliente supera l’Andrea Costa Imola