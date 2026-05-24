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Pielle ricuce fino al -1, ma Vigevano fa sua anche gara2

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24 Maggio 2026

Pielle ricuce fino al -1, ma Vigevano fa sua anche gara2

Livorno 24 maggio 2026

La VERODOL CBD PIELLE LIVORNO esce sconfitta anche in gara 2 contro la Elachem Vigevano 1955 con il punteggio di 81-72, vedendo così i lombardi portarsi sul 2-0 nella serie e conquistare il match point in vista della sfida del Pala Macchia.

I biancoblù, al termine di una partita ricca di emozioni e continui ribaltamenti di inerzia, cedono solamente negli ultimi due minuti dopo essere rimasti a lungo in piena corsa. Prestazione di grande sostanza per Alibegovic, mvp dell’incontro con 15 punti e 4 rimbalzi.

L’avvio di gara sorride ai padroni di casa, che trovano subito continuità dall’arco grazie alle triple di Boglio, Fantoma e Verazzo, mentre la Verodol riesce a colpire soprattutto vicino a canestro con Ebeling e Gabrovsek. I successivi canestri di Lucarelli e Alibegovic permettono, però, alla PL di restare a contatto fino al 22-19 di fine primo quarto.

Nel secondo periodo Vigevano prova la fuga trascinata dalla coppia Mazzantini-Zacchigna, capaci di colpire sia dalla media che dalla lunga distanza fino a toccare il massimo vantaggio sul +20. La reazione dei biancoblù arriva con Ebeling e Donzelli, precisi dall’arco, mentre Klyuchnyk dalla lunetta contribuisce a ricucire lo strappo riportando la Pielle sotto la doppia cifra di svantaggio all’intervallo lungo sul 50-41.

Al rientro dagli spogliatoi la squadra biancoblu cambia volto: Venucci ed Ebeling colpiscono da tre punti, Gabrovsek trova soluzioni importanti nel pitturato e Vigevano fatica improvvisamente a trovare fluidità offensiva, riuscendo a segnare soprattutto con Verazzo.

La VeroDol rientra così completamente in partita fino al 58-55 di fine terzo quarto. Nell’ultimo periodo i gialloblù riescono a mantenere il controllo grazie ai punti dalla lunetta di Zacchigna, mentre la PL si affida alle iniziative di Lucarelli dalla media distanza e ai liberi, oltre alla tripla di Leonzio che tiene aperta la gara. Nei 120 secondi conclusivi, però, Vigevano sfrutta il bonus raggiunto dalla Pielle già a inizio quarto e trova continuità ai liberi ancora con Zacchigna, chiudendo definitivamente i conti sull’81-72 finale. La VeroDol CBD Pielle Livorno scivola così sotto 0-2 nella serie e sarà ora chiamata all’impresa in gara 3 al Pala Macchia, dove i biancoblù si giocheranno il tutto per tutto per provare a riaprire la semifinale.

Elachem Vigevano 1955 – VeroDol CBD Pielle Livorno: 81-72

ELACHEM: Boglio 15, Mazzantini 14, Zacchigna 14, Verazzo 9, Corgnati 7, Cucchiaro 6, Diouf 5, Fantoma 5, Kancleris 4, Gajic 2, Lucchini ne. All. Salieri.

VERODOL CBD: Alibegovic 15, Ebeling 15, Gabrovsek 10, Klyuchnyk 9, Lucarelli 8, Leonzio 7, Donzelli 5, Venucci 3, Mennella, Savoldelli. All. Turchetto.

Arbitri: Di Franco, Guarino, Turello

Parziali: 22-19, 28-22, 8-14, 23-17