Pielle, rinviato dalla Fip il match con Pavia

Livorno 9 aprile 2022

La società Università Niccolò Cusano PIELLE LIVORNO comunica che, a seguito di un secondo screening effettuato nella mattinata odierna, in virtù dei protocolli sanitari vigenti in ambito sportivo relativamente alla diffusione del Covid-19, la Federazione Italiana Pallacanestro ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara in programma questa sera tra Unicusano Pielle Livorno e Riso Scotti Pavia, valevole per la 26° giornata di campionato.

Coloro che hanno già acquistato i biglietti potranno riutilizzarli per la gara con Pavia o essere rimborsati con le modalità che verranno rese note.

Ai nostri ragazzi e al nostro staff l’augurio di pronta guarigione in vista del rush finale di regular season.

