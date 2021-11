Home

Pielle scatenata, Varese -39

6 Novembre 2021

Livorno 6 novembre 2021 – Pielle scatenata, per Varese -39. 83 a 44 è il risultato finale tra la Pielle e Robur et Fides Varese

La squadra di Varese sembra aver lasciato a casa la sua forza e la sua fede (Robur et Fides), fin dall’inizio della partita. Nei primi sette minuti di gioco subisce tredici punti e non riesce a fare neppure un canestro

Dopo questo inizio in grande sprint la Pielle non ha mai abbassato la guardia rimanendo concentrata sulla partita. Solo nel secondo quarto la squadra di Varese ha provato a riprendere le sorti della partita tentando di colmare il divario. Varese passa da un 19-9 ad un 29-17, poi dopo la timida rimonta crolla. Il divario con la Pielle arriva a 38-19 per poi raggiungere nel secondo tempo 44 punti di distacco. Per Varese non c’è più speranza, non si riprende più e termina l’avventura labronica con una disfatta, -39

Pielle:

Drocker 18 (4/7, 3/5), Paoli 16 (1/1, 4/5), Fin 12 (1/4, 3/6), Salvadori 3 (0/1, 1/1), Lenti 12 (4/12), Lemmi 16 (8/14, 0/2), Iardella 6 (0/2, 2/5), Nannipieri (0/1 da tre), Di Sacco (0/1), Giachetti (0/1 da tre), Tempestini ne.

All. Da Prato.

Robur et Fides:

Maruca 7 (1/5, 1/5), Librizzi 6 (3/9, 0/1), Virginio 3 (0/5, 1/2), Pilotti 10 (0/3, 2/5), Gaye (0/1), Spatti 10 (4/6, 0/4), Sorrentino 3 (0/0, 1/2), Somaschini 1 (0/1 da tre), Trentini 2 (1/2, 0/1), Dal Ben 2 (1/1, 0/1).

All. Donati.

Arbitri:

Lenoci e Ferrero Regis di Torino.

Note:

parziali 19-7, 38-21, 62-33. Tiri liberi: PL 8/12, VA 9/10. Tiri da 2: PL 18/42, VA 10/32. Tiri da 3: PL 13/25, VA 5/22.

