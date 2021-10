Home

10 Ottobre 2021

Pielle, seconda sconfitta consecutiva in campionato e “sempre per un pelo”

Livorno 10 ottobre 2021

Secondo finale punto a punto e seconda sconfitta consecutiva (la terza, se contiamo l’ottavo di finale della Supercoppa a Faenza) per la Pielle Livorno: al Pala Credit Agricole di San Miniato finisce 80-78 per i padroni di casa dell’Etrusca, bravissimi ad appoggiare la palla a Caversazio nel quarto periodo e a sporcare la preghiera di Riccardo Pederzini (il migliore dei piellini con 23 punti, assieme a Giovanni Lenti con 20 e 12 rimbalzi).

A condannare la Unicusano tante piccole cose, compresa una partenza shock da 22-6 nei primissimi minuti; poi, come anche era avvenuto una settimana fa, la squadra di coach Andrea Da Prato ha iniziato a giocare una pallacanestro fluida, punendo (e leggendo) tutti i cambi difensivi di San Miniato con canestri da sotto o costringendo i lunghi a commettere fallo. Nel finale, nonostante un cuore enorme e la spinta dei tifosi biancoazzurri sugli spalti, gli episodi hanno premiato La Patrie, con la Pielle che ha il dovere di guardare avanti con consapevolezza e fiducia.

La Patrie San Miniato – UNICUSANO PIELLE LIVORNO: 80-78

LA PATRIE: Lorenzetti 23, Mastrangelo 22, Caversazio 15, Benites 7, Tozzi 6, Quartuccio 3, Candotto 2, Capozio 2, Bellachioma, Scomparin ne, Tamburini ne, Ermelani ne. All. Marchini.

UNICUSANO: Pederzini 23, Lenti 20, Drocker 10, Lemmi 9, Fin 6, Tempestini 5, Salvadori 5, Giachetti, Di Sacco, Paoli. All. Da Prato, Belletti, Fini.

Arbitri: Gallo di Monselice e Bortolotto di Castello di Godego

Parziali: 24-16, 18-21, 21-24, 17-17

