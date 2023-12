Home

Sport

Basket

Pielle, sei minuti di poesia cestistica spazzano via Lissone Brianza

Basket

18 Dicembre 2023

Pielle, sei minuti di poesia cestistica spazzano via Lissone Brianza

Livorno 18 dicembre 2023 – Pielle, sei minuti di poesia cestistica spazzano via Lissone Brianza

Sei minuti di poesia cestistica bastano e avanzano alla CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO per espugnare il Pala Facchetti di Treviglio, tana della Lissone Brianza Basket (64-88): la squadra di coach Marco Cardani, orfana del capitano Luca Campori (influenzato) e con Michele Rubbini recuperato in extremis (un solo allenamento nelle gambe), è riuscita a far sua una gara tutt’altro che semplice visto il valore e la relativa classifica dei brianzoli.

Due quarti in equilibrio (39-41 al 20’), poi 14 punti in 6 minuti di un pazzesco Mateo Chiarini (da aggiungere a 2 assist che hanno prodotto altri 6 punti) ha letteralmente spaccato in due una partita gestita alla grande dalla Caffè Toscano nei 10 minufi finali.

Oltre a Chiarini, mvp di giornata, doppia cifra per Pagani (17 punti con zero errori dal campo), Lo Biondo (4/5 dall’arco) e il solito Diouf (12). Prossimo step, la trasferta di Montecatini sponda Herons (23 dicembre alle ore 20:30).

Lissone Basket Brianza-CAFFÈ ROSCANO PIELLE LIVORNO: 64-88



LISSONE:

Ceparano, Caffaro 3, Baroni ne, Galassi 11, Lanzi 5, Nonkovic 15, Redaelli Pa. ne, Valesin 2, Redaelli Pi. ne, Lasagni ne, Fabiani 16, Naoli 12. All.

CAFFÈ TOSCANO:

Pagani 17, Laganà 9, Rubbini 8, Lo Biondo 14, Manna, Cristofani, Dadomo, Ferraro 8, Chiarini 20, Diouf 12. All. Cardani.

Arbitri: Manco e Morra di Napoli

Parziali: 18-25, 21-16, 11-29, 14-18

Pielle, sei minuti di poesia cestistica spazzano via Lissone Brianza

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin