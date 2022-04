Home

Pielle settore giovanile, impresa Unicusano a casa Don Bosco

15 Aprile 2022

Livorno, 15 aprile 2022

Una straordinaria UNICUSANO PIELLE LIVORNO sgambetta a domicilio i cugini del Don Bosco – già qualificati per le finali nazionali -, togliendosi una delle soddisfazioni più grandi della stagione: sul parquet del Pala Macchia (caldissimo grazie alle numerosa presenza di spettatori…) finisce per 68-70 per la squadra di coach Nicola Marovelli, brava a restare in partita per l’intero arco dei 40 minuti e piazzare la zampata vincente nel finale. Mvp Leonardo Giachetti con 20 punti, spalleggiato da Nannipieri (15) e Sainati (19).

Impresa anche della formazione Under 14 che, in soli 7 elementi, si è sbarazzata di Empoli per 80-65 (27 di Citti ); gioie e dolori per l’Under 16, che prima doma Piombino e poi si arrendere a Prato. Ko l’Under 17 Eccellenza a Viareggio.

Don Bosco-Pielle 68-70 (U19 Eccellenza)

UNICUSANO: Balloni, Bertolini, Giachetti 20, Pirone 3, Sgherri ne, Cervia 2, Baccelli 1, Valoroso 4, Nannipieri 15, Sainati 19, Simonetti 6, Bianchi. All. Marovelli.

Vela Viareggio-Pielle: 65-61 (U17 Eccellenza)

UNICUSANO: Ristori 12, Cristofani 6, Guantini, Forti 9, Sergio 3, Colombini 13, Dadomo 11, Trapani 3, Redini, Marchegiani, Nocchi 4, Tempestini. All. Forti.

Pielle-Piombino: 63-46 (U16 Silver)

UNICUSANO: Cristofani 14, Forti 12, Trapani 6, Leonardini 7, Gazzetta, De Santi 9, Nocchi 5, Tempestini, Bernini, Panichi 10. All. Forti.

Pielle-Prato: 66-76 (U16 Silver)

UNICUSANO: Cristofani 11, Forti 18, Trapani 11, Leonardini 5, Gazzetta, Maselli, De Santi 18, Nocchi 3, Tempestini, Bernini, Panichi. All. Forti.

Pielle-Empoli: 80-65 (U14)

UNICUSANO: Bucchioni, Cavallini 12, Moretti 8, Citti 27, Toni 13, Lazzerini 10, Corrente 10. All. Ben Salem.

