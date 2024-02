Home

Sport

Basket

Pielle trema poi domina Fiorenzuola

Basket

4 Febbraio 2024

Pielle trema poi domina Fiorenzuola

Livorno 4 febbraio 2024 – Pielle trema poi domina Fiorenzuola

Tredici minuti da film horror, poi una CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO da fantascienza rimonta dal -19 e vince in volata contro un’ottima Fiorenzuola Bees (83-78).

Davanti ai circa 2500 spettatori del Pala Macchia la truppa di coach Marco Cardani sbaglia l’approccio alla partita e nel primo quarto d’ora non riesce a contenere le bocche da fuoco emiliane: Preti e Venturoli sono due rebus e al 13’ il punteggio dice 13-39 con la bomba di Sabic. Da lì la Pielle scala pian piano la montagna e chiude il primo tempo sul 37-47 tenuta a galla da un clamoroso Chiarini da 19 punti all’intervallo.

Il sostegno del pubblico piellino, ancora una volta decisivo come sesto uomo in campo, cresce in modo esponenziale e la squadra vola sulle ali dell’entusiasmo. La difesa sale di colpi (14 punti concessi nel terzo tempino), l’attacco ci mette un po’ di più a carburare, ma nel quarto decisivo segnano tutti. Le triple di Loschi, il dominio dei lunghi in area con Pagani che segna il 68 pari al 35’. Fiorenzuola mette di nuovo la testa avanti con il libero di Ricci (1 su 2 in lunetta), ma Rubbini, sempre dai liberi, dalla parte opposta fa 3 su 3. Segna Lo Biondo dai liberi ed è il capitano Campori a mettere la tripla che sposta l’inerzia (78-73 al 38’), prima che il solito Lo Biondo da dentro l’area chiuda la contesa sull’81-76 a 40” dalla fine.

Tra i singoli impossibile non menzionare la prova di Mateo Chiarini, autore di 26 punti con 10/14 dal campo, 3 assist e 27 di valutazione.

Caffè Toscano Pielle Livorno-Fiorenzuola Bees: 83-78

CAFFÈ TOSCANO: Rubbini 9, Chiarini 26, Ferraro 6, Lo Biondo 8, Pagani 10, Laganà 7, Campori 5, Loschi 8, Diouf 4, Manna, Cristofani ne, Dadomo ne. All. Cardani.

FIORENZUOLA: Sabic 3, Preti 23, Ricci 17, Bottioni 4, Re 3, Biorac 6, Guaccio, Venturoli 14, Giacchè 8. All. Dalmonte.

Arbitri: Licari di Marsala e Spinelli di Roma

Parziali: 12-20, 25-27, 17-14, 29-17

Pielle trema poi domina Fiorenzuola

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin