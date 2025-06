Home

25 Giugno 2025

Pielle ufficializzato il nuovo CdA

“La Pielle. comunica con grande soddisfazione che nella giornata di lunedì 23 giugno, l’assemblea dei soci ha nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione (poi ufficializzato in data odierna), in seguito alle dimissioni anticipate rispetto alla normale scadenza del 30 giugno da parte del vecchio Cda.

La società sarà rappresentata da Manolo Burgalassi che torna nella carica di presidente, già avuta per oltre tredici anni, e farà parte del nuovo Cda insieme a Matteo Rossi (vice presidente) e al commercialista dottor Marco Paglioni (tesoriere), in rappresentanza di Sillabe. In parallelo, i soci proprietari stanno lavorando per un possibile allargamento della base societaria.

Un segno tangibile e inequivocabile di come la società voglia crescere ulteriormente in termini di solidità economica, conoscenze e competenze di carattere trasversale e come la Pielle abbia raggiunto una credibilità chiara e conclamata.

Le novità suddette sono arrivate tutte per maggioranza al termine di un’assemblea dei soci in cui il clima è stato contraddistinto dalla voglia di mettere al centro la crescita e la futuribilità del club.

Consapevoli del tempo trascorso in queste settimane e delle impellenti tempistiche del mercato estivo, la società è già da quest’oggi al lavoro per programmare con effetto immediato il nuovo campionato.

L’obiettivo, duplice, è quello di garantire alla Pielle, come società, un futuro sempre più solido, sostenibile e ambizioso e regalare nuove emozioni al nostro popolo”.