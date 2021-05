Home

Pielle under 15, 3 ko con il Don Bosco e il Donoratico

1 Maggio 2021

Pielle under 15, 3 ko con il Don Bosco e il Donoratico

Livorno, 1° maggio 2021

Troppo forte la Pallacanestro Don Bosco per l’Under 18 Eccellenza in maglia Pielle Livorno:

dopo un ottimo primo quarto (18-24), i ragazzi di coach Castiglione sono costretti a piegarsi alla maggiore fisicità dei cugini (48-92 il punteggio finale, per la Pielle da sottolineare i 23 punti di Tommaso Pirone). Medesimo copione nel campionato Under 16 Eccellenza, dove la banda di coach Cristiano Forti incassa 108 punti (a fronte dei 64 realizzati) per mano del Don Bosco (miglior marcatore tra i biancoazzurri Ristori con 18 punti).

A completare il quadro, il ko in volata dell’Under 15 Eccellenza sul campo del Basket Donoratico al termine di una gara sempre sul filo dell’equilibrio e decisa nel finale solo da qualche episodio. Mvp Cristofani con 19 punti.

Unicusano Pielle-Pall. Don Bosco: 48-92

UNICUSANO: Cervia 2, Giachetti 5, Pirone 23, Sgherri, Morettini 2, Baccelli 2, Bini, Sainati 2, Simonetti 4, Bianchi 2, Salvadorini, Pistolesi 6. All. Castiglione.

Parziali: 18-24, 27-46, 39-63, 48-92

Unicusano Pielle-Pall. Don Bosco: 64-108

UNICUSANO: Alongi 3, Cristofani 8, Desanti 9, Dadomo 8, Diop 4, Forti 1, Guantini 4, Nocchi 2, Redini, Ristori 18, Sergio 4, Tempestini 2. All. Forti.

Parziali: 13-30, 36-50, 52-83, 64-108

Basket Donoratico-Unicusano Pielle: 78-75

UNICUSANO: Cristofani 19, Peccia, De Santi 4, Leonardini, Mugnaini 2, Gazzetta 2, Nocchi 10, Bartorelli 2, Maselli 2, Forti 18, Tempestini 9, Panichi 5. All. Da Prato.

Parziali: 24-12, 42-25, 60-52, 78-75

