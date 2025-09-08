Home

Sport

Basket

Pielle, vittoria convincente a Faenza

Basket

8 Settembre 2025

Pielle, vittoria convincente a Faenza

Livorno 8 settembre 2025 Pielle, vittoria convincente a Faenza

Buone sensazioni per la Pielle, che torna da Fidenza con una vittoria convincente nell’ultima amichevole pre campionato, chiusa sul punteggio di 74-89.

La squadra di coach Turchetto, priva di Davide Bonacini (a riposo precauzionale), ha mostrato subito brillantezza e varietà di soluzioni: nei primi due quarti i biancoblù hanno saputo colpire sia dall’arco sia nel pitturato, allungando fino al 32-46 dell’intervallo.

Nel terzo periodo i padroni di casa, formazione con grande vocazione perimetrale, hanno alzato le percentuali riuscendo a ridurre in parte lo scarto, ma nell’ultima frazione la Pielle ha rimesso la partita sui binari giusti, trovando energia in difesa e fluidità in attacco fino al 74-89 finale.

Prestazione corale quella dei piellini, con sette uomini in doppia cifra: Venucci 15, Gabrovsek 14, Leonzio e Alibegovic 12, Klyuchnyk 11, Ebeling e Lucarelli 10. Minuti utili anche per Kouassi (4), Cristofani (1), Ramacciotti e Leonardini.

Adesso due giorni di riposo per il gruppo, che da martedì tornerà al lavoro per preparare la semifinale di Supercoppa contro Montecatini, in programma sabato 13 settembre a Ravenna.

Fulgor Fidenza – Verodol CBD Pielle Livorno: 74-89

VERODOL CBD: Venucci 15, Leonzio 12, Alibegovic 12, Ebeling 10, Lucarelli 10, Gabrovsek 14, Klyuchnyk 11, Kouassi 4, Bonacini ne, Ramacciotti, Leonardini, Cristofani 1. All. Turchetto.

Parziali: 14-22, 18-24, 28-17, 14-16