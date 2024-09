Home

Pielle: Zahariev, Vedovato e Paesano si presentano

11 Settembre 2024

Si è svolta martedì sera, nel bellissimo contesto del ristorante Oasi del Porto, la conferenza stampa di presentazione dei nuovi giocatori Alessandro Paesano, Jacopo Vedovato e Hristo Zahariev, a cui si è aggiunto l’intervento del neo primo assistente, di coach Federico Campanella, Matteo Brambilla.

Hristo Zahariev: “Non è stata una scelta difficile. Ho deciso di accettare la Pielle Livorno per le sue ambizioni e per i suoi pazzeschi tifosi”.

Jacopo Vedovato: “Ho scelto la Pielle per il progetto che mi è stato presentato durante l’estate. Livorno, perché a Livorno il basket è trattatato come si deve e il popolo della Pielle ama questo sport come poca altra gente in Italia”.

Alessandro Paesano: “La Pielle perché è la miglior società di Serie B, con un pubblico che c’entra poco anche con la Serie A2. Il progetto è importante e faremo di tutto per realizzarlo”.