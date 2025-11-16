Home

16 Novembre 2025

Livorno 16 novembre 20 25 Pielle:il fattore Pala Macchia miete un'altra vittima la JuveCaserta va ko per 80-74

La Pielle conquista il big match della 12ª giornata, superando la Paperdì JuveCaserta 2021 con il punteggio di 80-74. Una vittoria fondamentale, costruita con carattere e lucidità dai ragazzi di coach Turchetto davanti al pubblico delle grandi occasioni.

Protagonista assoluto della serata è stato Denis Alibegović, autore di una prova da vero mvp: 18 punti, 8 rimbalzi e 1 assist, trascinando la squadra nei momenti più delicati. Prestazioni pesantissime anche da parte di Mennella (15 punti e 2 assist), decisivo in più frangenti con giocate di grande qualità.

Avvio a ritmi alti e percentuali elevate da entrambe le parti. Klyuchnyk e Alibegović aprono le danze per i biancoblù, mentre per Caserta è D’Argenzio (migliore dei suoi con 25 punti, 6 rimbalzi e 4 assist) a tenere i campani a contatto. Nel finale di primo quarto, è un break firmato Mennella (7 punti consecutivi) a lanciare la Pielle sul 24-21 al 10’.

Nel secondo periodo i padroni di casa accelerano grazie alle giocate interne di Gabrovšek e alle triple di Leonzio e dello stesso Alibegović. D’Argenzio e Hadzic provano a mantenere viva la Paperdi, ma la solidità sotto canestro di Ebeling (12 rimbalzi) permette alla Pielle di andare al riposo lungo avanti 46-35.

Al rientro dagli spogliatoi Gabrovšek firma il massimo vantaggio, ma Caserta reagisce con veemenza: Radunic e Nobile orchestrano un parziale di 9-0 che riapre il match. Quando l’inerzia sembra girare, è ancora Alibegović a prendere in mano la situazione colpendo dall’arco e dalla media distanza, siglando il 67-57 al 30’.

Nell’ultima frazione Mennella, Leonzio e Bonacini mantengono il controllo del punteggio con triple e precisione dalla lunetta. Caserta tenta un ultimo assalto con Hadzic e Lo Biondo, ma i liberi di Leonzio chiudono definitivamente i conti sul 80-74.

Una vittoria di squadra, che conferma la solidità, il carattere e l’identità del gruppo di coach Turchetto, capace di imporsi contro una delle formazioni più ostiche e tecniche del campionato.

VERODOL CBD Pielle Livorno – Paperdi JuveCaserta 2021 : 80-74

VERODOL CBD: Alibegovic 18, Mennella 15, Gabrovsek 11, Leonzio 11, Klyuchnyk 8, Bonacini 5, Lucarelli 5, Venucci 5, Ebeling 2, Kouassi ne, Virant ne. All. Turchetto.

PAPERDÌ: D’Argenzio 25, Hadzic 20, Nobile 10, Lo Biondo 8, Radunic 8, Brambilla 3, Ly-Lee, Vecerina. All. Lardo.

Arbitri: Foti, Marzo e Formica

Parziali: 24-21, 22-14, 21-22, 13-17

