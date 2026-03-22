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Pieragnoli: in provincia di Livorno previsti 2000 lavoratori per commercio turismo e servizi

Cronaca

22 Marzo 2026

Pieragnoli: in provincia di Livorno previsti 2000 lavoratori per commercio turismo e servizi

Livorno 22 marzo 2026 Pieragnoli: in provincia di Livorno previsti 2000 lavoratori per commercio turismo e servizi

Pieragnoli: “Un’occasione concreta per entrare nel mercato del lavoro, ma proteggiamo i contratti nazionali”.

Per il mese di marzo, in provincia di Livorno, erano 2.300 le entrate previste dalle imprese del terziario in provincia di Livorno, che diventano oltre 9.000 nel trimestre marzo-maggio. Una conferma del ruolo centrale di commercio, turismo e attività collegate nell’economia locale.

È quanto emerge dal Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che evidenzia una domanda di lavoro significativa soprattutto nei comparti più legati alla stagione e alla dinamica dei flussi turistici.

Tra i settori con il maggior numero di ingressi programmati ci sono infatti alloggio, ristorazione e servizi turistici, e il commercio, che continua a rappresentare un pilastro occupazionale del territorio.

Una quota importante delle entrate avverrà con contratti a termine, che in un contesto come quello livornese rappresenta spesso il primo passo per inserirsi nel mondo del lavoro, soprattutto per i più giovani.

A sottolinearlo è il direttore generale di Confcommercio Livorno, Federico Pieragnoli: “Questi dati confermano la vitalità di commercio, turismo e servizi, settori che continuano a generare occupazione e a offrire occasioni concrete di ingresso nel mercato del lavoro. In particolare, in vista della stagione turistica, si aprono spazi importanti anche per chi cerca una prima esperienza”.

“Non dobbiamo leggere la stagionalità come un limite – prosegue Pieragnoli – ma anche come una porta di accesso: molte carriere iniziano proprio da qui, con esperienze che permettono di acquisire competenze e crescere professionalmente”.

Resta però centrale il tema della qualità e della correttezza del mercato del lavoro.

“In questo contesto, diventa ancora più importante contrastare i contratti pirata. Le imprese del terziario hanno bisogno di regole trasparenti e condivise: solo così si tutela chi lavora e si garantisce una concorrenza sana tra le aziende”.

Dal report emerge inoltre come quasi il 40% delle imprese continui a segnalare difficoltà nel reperire personale, un elemento che ci sollecita a di lavorare sull’incontro tra domanda e offerta.

“È un segnale chiaro”, conclude Pieragnoli, “chi ci incoraggia a continuare nell’impegno per un collegamento diretto tra candidati e imprese. Investire sulle competenze significa rendere queste occasioni ancora più accessibili e trasformarle in occupazione stabile nel tempo.”