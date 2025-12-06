Home

6 Dicembre 2025

Livorno, 6 dicembre 2025 Pieragnoli: oltre 76mila occupati nelle PMI., il peso decisivo dei servizi e del turismo

Sono da sempre il motore dell’economia e dell’occupazione italiana. E la realtà di Livorno e provincia non fa eccezione. Le Piccole e Medie Imprese (PMI), ossia le aziende con meno di 250 dipendenti, hanno un ruolo chiave nel tessuto economico del nostro territorio. Secondo i dati elaborati su base Istat dall’Ufficio studi Cgia-Associazione artigiani e piccole imprese di Mestre, in città e provincia danno lavoro all’86,7% del totale degli occupati. Vale a dire 76.746 lavoratori a fronte di 88.494. Un ruolo determinante che si traduce in un contributo economico insostituibile, soprattutto in relazione ai servizi e al settore turistico-portuale.



Il dato provinciale: la spina dorsale del sistema

«I dati confermano il ruolo determinante delle PMI nell’economia italiana e, nel nostro caso, in quella livornese. Sono la spina dorsale del nostro sistema produttivo», afferma Federico Pieragnoli, Direttore Generale di Confcommercio Provincia di Livorno. «In questo contesto i servizi, che rappresentano la quota preponderante del valore aggiunto e degli occupati, si stanno dimostrando il vero motore trainante, a conferma di quanto questo settore sia decisivo per la ricchezza del Paese e per l’andamento della nostra provincia».

Il confronto regionale e nazionale

Il peso delle PMI livornesi si inserisce in un contesto regionale di forte vocazione per la piccola e media impresa. In Toscana, le PMI danno occupazione a 1.012.061 persone, l’85,4% del totale. A livello nazionale, le PMI italiane sono poco più di 4,7 milioni e danno lavoro a 14,2 milioni di addetti, il 76,4% del totale. Un contributo che si conferma schiacciante anche in termini di fatturato (64% del totale nazionale) e valore aggiunto (65%).

«Quando il confronto si sposta su scala europea, le performance delle nostre PMI sono tra le migliori», si legge nell’analisi della Cgia. «Se focalizziamo la comparazione solo con la Germania, le nostre PMI danno lavoro al 74,6% degli addetti totali, contro il 55,2% delle pari categoria tedesche. In termini di valore aggiunto, il contributo delle nostre PMI è del 61,7% del totale, quello delle tedesche è del 46%».

La specificità livornese: servizi, porto e turismo

La struttura economica livornese, con la sua storica vocazione portuale e il crescente appeal turistico che spazia dalla città al suo entroterra e all’Arcipelago Toscano, trova nei servizi il suo perno fondamentale. «Il settore dei servizi, e in particolare i comparti del turismo, della logistica e dell’ospitalità, mostra potenzialità enormi che costituiscono a tutti gli effetti un pilastro della nostra economia», prosegue Pieragnoli. «Queste attività rappresentano un presidio fondamentale nel garantire servizi, vitalità, vivibilità, sicurezza e attrattività per i nostri territori».

Le sfide da affrontare

Se le PMI rappresentano a tutti gli effetti la spina dorsale del sistema economico livornese, portano con sé anche elementi di criticità comuni a tutto il Paese. Spesso queste imprese risultano sottocapitalizzate, con limitata liquidità e difficoltà nell’accesso al credito. A ciò si aggiunge una problematica sempre più urgente: «Il persistente mismatch tra domanda e offerta di lavoro», spiega il Direttore Pieragnoli. «Questa questione evidenzia la difficoltà di molte aziende nel reperire sul mercato le figure professionali necessarie al loro consolidamento e sviluppo, provocando un rallentamento della crescita e diminuendo la capacità di produrre ricchezza e occupazione».

L’appello alle istituzioni

«L’appello che rivolgiamo alle istituzioni di ogni livello», conclude Federico Pieragnoli, «è quello di sostenere con ogni mezzo le attività delle PMI. Diminuzione della domanda interna e aumento dei costi costituiscono le principali difficoltà del momento. È necessario un impegno concreto per supportare chi garantisce ogni giorno servizi, lavoro e presidio sul territorio, valorizzando in particolare le immense potenzialità del nostro sistema turistico, portuale e commerciale».

I NUMERI CHIAVE DI LIVORNO (2023)

Occupati nelle Micro, Piccole e Medie Imprese: 76.746

Totale occupati: 88.494

Incidenza % delle MPMI sul totale: 86,7%