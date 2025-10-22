Home

Cronaca

Pierburg, Braccini (Fiom):” l’azienda non può fare anche il sindacalista”

Cronaca

22 Ottobre 2025

Pierburg, Braccini (Fiom):” l’azienda non può fare anche il sindacalista”

Livorno 22 ottobre 2025 Pierburg, Braccini (Fiom):” l’azienda non può fare anche il sindacalista”

Pierburg, Braccini (Fiom):” l’azienda non può fare anche il sindacalista”

“Dopo le assemblee sindacali svolte nello stabilimento Pierburg di Livorno e la proclamazione dello

stato di mobilitazione permanente da parte dei lavoratori, la direzione aziendale ha convocato a

sua volta delle assemblee rivolte al personale, per esprimere la propria posizione sulla

possibile vendita della divisione automotive e sull’ingresso di un fondo finanziario statunitense.

Queste riunioni aziendali con i lavoratori non si sono limitate a fornire informazioni: sono state

utilizzate per ridimensionare la mobilitazione in corso, rassicurare i lavoratori e mettere in

discussione le scelte collettive espresse democraticamente in assemblea sindacale.

È del tutto inaccettabile che l’azienda utilizzi lo strumento dell’assemblea per sostituirsi al

sindacato, provando a orientare l’opinione dei lavoratori e a depotenziare un percorso di lotta

legittimo.

Le assemblee sindacali sono uno spazio autonomo, tutelato e insostituibile. Non è compito né

diritto dell’azienda replicarne i contenuti o contrapporvisi.

L’impresa gestisca pure le proprie funzioni organizzative, ma non si arroghi il ruolo di

interlocutore sindacale alternativo.

Dopo l’assemblea sindacale della scorsa settimana, la direzione ci ha incontrato, ma è evidente

che le decisioni strategiche non vengono prese a Livorno, bensì in Germania, dove ha sede il

gruppo multinazionale Rheinmetall, proprietario di Pierburg.

Quella di Livorno è solo una delle sedi produttive interessate dalla possibile cessione.

Ecco perché le rassicurazioni offerte nelle assemblee aziendali non hanno alcun valore formale:

chi le pronuncia non ha alcun potere decisionale sulle sorti industriali del sito.

I lavoratori, con un ordine del giorno approvato in assemblea, hanno chiesto all’azienda:

• la presentazione di un piano industriale dettagliato da parte del possibile acquirente;

• garanzie esplicite e vincolanti sul mantenimento di tutti i contratti di lavoro, dei livelli

occupazionali e degli investimenti futuri;

• il rispetto delle normative anti-delocalizzazione, italiane ed europee.

Ad oggi, a queste richieste non è stata data alcuna risposta formale. Solo parole generiche, che

non bastano a tutelare il lavoro e la dignità delle persone coinvolte.

I lavoratori non si accontentano di rassicurazioni: chiedono certezze.

Prosegue lo stato di mobilitazione sindacale, come deciso dall’assemblea, e la FIOM

continuerà a sostenere con determinazione la vertenza, al fianco dei lavoratori.

La mobilitazione va avanti finché non arriveranno risposte concrete, trasparenti e ufficiali.

I lavoratori devono poter decidere liberamente, con consapevolezza e senza pressioni, come

affrontare una fase così delicata. Su questo, non faremo alcun passo indietro”.

Massimo Braccini, Segretario Generale FIOM Livorno

Pierburg, Braccini (Fiom):” l’azienda non può fare anche il sindacalista”