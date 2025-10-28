Pierburg, Cgil: uno striscione a sostegno dei lavoratori

A Livorno è stato affisso uno striscione davanti allo stabilimento Pierburg di via Salvatore Orlando a sostegno della mobilitazione dei lavoratori. La protesta punta a ottenere garanzie concrete da Rheinmetall sulla possibile vendita del settore automotive, di cui fa parte anche Pierburg.

I lavoratori e il sindacato chiedono alla multinazionale di chiarire le motivazioni del passaggio societario e di assumersi le responsabilità sociali e industriali della transizione. Rimane urgente l’apertura di untavolo di crisi al MIMIT.

Fino a quando non saranno garantiti i diritti e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, sono previste ulteriori iniziative sindacali.

Massimo Braccini, segretario generale Fiom Livorno