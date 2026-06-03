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Pierburg, domani sciopero contro la vendita degli stabilimenti

Cronaca

3 Giugno 2026

Pierburg, domani sciopero contro la vendita degli stabilimenti

Livorno 3 giugno 2026 Pierburg, domani sciopero contro la vendita degli stabilimenti

Sale la preoccupazione attorno al futuro degli stabilimenti Pierburg di Livorno e Lanciano. La Fiom Cgil e la Rsu aziendale lanciano un duro attacco a Rheinmetall, accusando il gruppo tedesco di procedere verso la cessione delle attività italiane senza alcun confronto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e senza rispettare gli impegni assunti nei tavoli istituzionali. Una situazione definita dai sindacati “gravissima” e senza precedenti, che ha portato alla proclamazione di uno sciopero per il 4 giugno con presidio davanti allo stabilimento livornese. Al centro della protesta ci sono le preoccupazioni per il futuro occupazionale dei lavoratori e la richiesta di un immediato intervento del Governo. Di seguito il comunicato a firma del sindacato e della Rsu

“Pierburg/Rheinmetall: Vendita unilaterale? Il Governo intervenga subito

Si stanno consumando in queste ore i passaggi di una vertenza che rischia di trasformarsi

in un caso senza precedenti nel panorama delle relazioni industriali del nostro Paese.

Abbiamo notizia che Rheinmetall stia procedendo in maniera autonoma e unilaterale alla

vendita degli stabilimenti Pierburg di Lanciano e Livorno, ignorando completamente il

Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e gli impegni assunti al tavolo

istituzionale.

Un comportamento che riteniamo inaccettabile e gravissimo. Non si tratta di una formalità:

disattendere un tavolo istituzionale convocato dal Governo significa calpestare le

istituzioni, le lavoratrici e i lavoratori e le loro rappresentanze.

Lo ribadiamo con chiarezza: Rheinmetall non è un’azienda in crisi. E un colosso della

difesa che genera miliardi di euro di utili, anche grazie a commesse del Governo italiano

finanziate con denaro pubblico. Eppure sceglie di cedere i propri stabilimenti italiani del

settore civile/ automotive a un fondo che i sindacati tedeschi definiscono esplicitamente

speculativo.

Di fronte a questo scenario, le lavoratrici e i lavoratori di Pierburg non possono e non

vogliono restare in silenzio.

Per questo motivo proclamiamo uno sciopero per il 4 giugno 2026.

MODALITÀ DI SCIOPERO – 4 GIUGNO 2026

Primo turno e giornaliero: 2 ore di sciopero dalle 10:00 alle 12:00, con

presidio e assemblea davanti allo stabilimento.

Turni successivi: 2 ore di sciopero a fine turno.

Il presidio del 4 giugno sarà un momento di unità e visibilità: vogliamo che la città, le

istituzioni a tutti i livelli e l’opinione pubblica siano informate di quanto sta accadendo.

Rheinmetall non può agire nell’ombra.

CHIEDIAMO CON FORZA AL GOVERNO DI:

convocare urgentemente Rheinmetall al tavolo del MIMIT con un rappresentante

dotato di reale mandato negoziale;

bloccare qualsiasi iter di vendita senza preventiva discussione nel tavolo istituzionale;

garantire alle lavoratrici e ai lavoratori italiani le stesse tutele occupazionali previste in

Germania;

vincolare le commesse pubbliche affidate a Rheinmetall al rispetto degli impegni assunti in

sede istituzionale.

Basta con l’erogazione di risorse pubbliche a chi delocalizza, vende e ignora le

organizzazioni sindacali e le istituzioni”

FIOM CGIL LIVORNO – RSU Pierburg