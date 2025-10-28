Home

Livorno 28 ottobre 2025 Pierburg, Ghiozzi (Lega) allerta l’onorevole Nisini. Chiesta Interrogazione Parlamentare sulla vendita dell’azienda

Il Segretario Provinciale della Lega e Capogruppo nel Comune di Livorno, Carlo Ghiozzi, ha annunciato di aver contattato l’Onorevole Tiziana Nisini (Lega), Vicepresidente della XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati, chiedendo la presentazione urgente di un’interrogazione parlamentare al Ministro competente riguardo la situazione della Pierburg Pump Technology Italy S.p.A. di Livorno.

La decisione fa seguito a contatti diretti e preoccupazioni espresse dagli operai dell’azienda, che hanno segnalato al Capogruppo Ghiozzi l’evolversi della situazione legata alla possibile vendita dell’attività produttiva.

“La Pierburg è una realtà industriale fondamentale per il nostro territorio e non possiamo permettere che i destini di decine di famiglie siano decisi senza la massima trasparenza e senza la garanzia di un futuro occupazionale solido,” ha dichiarato Carlo Ghiozzi.

“Le notizie sulla possibile cessione hanno generato comprensibile allarme tra i lavoratori.

È nostro dovere istituzionale e politico vigilare e intervenire immediatamente. Ho chiesto all’Onorevole Nisini, da sempre sensibile alle dinamiche del lavoro e con una comprovata esperienza, di portare la voce dei lavoratori livornesi direttamente in Parlamento.”

Testo dell’Interrogazione Parlamentare Richiesta

L’On. Nisini è stata incaricata di presentare al Ministro competente per materia, il seguente testo di interrogazione:

Premesso che:

La situazione della Pierburg e dei suoi lavoratori preoccupa non poco il Comune di Livorno;

Pierburg Pump Technology Italy S.p.A., facente parte del gruppo multinazionale Rheinmetall AG all’interno della Divisione “Sensors & Actuators”, ha il suo principale sito produttivo a Livorno ed è un’azienda leader nel settore Automotive; ha un’esperienza pluriennale nella progettazione e produzione di pompe olio e depressori per autoveicoli, per veicoli commerciali leggeri ed industriali;

a creare agitazione è la notizia di della cessione della divisione civile/automotive da parte della multinazionale tedesca Rheinmetall e l’interesse ad acquistarla da parte di quattro fondi finanziari, senza alcun chiarimento in merito alle prospettive industriali e occupazionali;

nei giorni scorsi i circa 245 lavoratori coinvolti, preoccupati per il proprio futuro occupazionale, hanno dichiarato, per il tramite dei sindacati, lo stato di mobilitazione permanente;

la richiesta dei lavoratori alla società è “la presentazione immediata di un documento ufficiale che chiarisca le motivazioni industriali della cessione; la condivisione di un piano industriale dettagliato del nuovo acquirente, con impegni vincolanti e la responsabilità solidale di Rheinmetall; la garanzia del mantenimento di tutti i livelli occupazionali, compresi i lavoratori somministrati, e della contrattazione integrativa; il rispetto pieno delle norme italiane ed europee anti-delocalizzazione”;

per addivenire ad una soluzione l’amministrazione comunale ha anche chiesto l’apertura di un tavolo di crisi nazionale;

si chiede al Sig. Ministro:

se e quali iniziative di competenza intenda adottare con urgenza al fine di salvaguardare i livelli occupazionali del sito livornese.

Il Ministro risponderà domani, mercoledì 29 Ottobre, in Commissione parlamentare. I lavori della stessa Commissione saranno trasmessi in diretta tv sui canali della Camera dei Deputati.

Ghiozzi ha concluso ribadendo il massimo sostegno della Lega ai lavoratori della Pierburg e l’impegno a seguire passo dopo passo l’iter dell’interrogazione e tutte le successive evoluzioni della vicenda.