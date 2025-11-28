Home

Cronaca

Pierburg, l’assessore Mirabelli ha aggiornato il Consiglio Comunale sul processo di vendita

Cronaca

28 Novembre 2025

Pierburg, l’assessore Mirabelli ha aggiornato il Consiglio Comunale sul processo di vendita

Livorno, 28 novembre 2025 Pierburg, l’assessore Mirabelli ha aggiornato il Consiglio Comunale sul processo di vendita

L’assessore al Lavoro Federico Mirabelli ha portato, nella seduta di ieri giovedì 27 novembre del Consiglio Comunale, un aggiornamento sulla questione che riguarda il processo di vendita dell’azienda Pierburg, con particolare riferimento alla sede di Livorno.

Mirabelli ha riferito che martedì 25 novembre c’è stato un incontro interlocutorio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy richiesto dalle Organizzazioni Sindacali sulla decisione del Gruppo Reihnmetall di cedere il settore civile che conta 20 stabilimenti nel mondo con 7000 lavoratori, di cui circa 250 del sito Pierburg di Livorno.

“Dall’incontro – ha illustrato l’Assessore – è emerso che sarebbero tre i soggetti interessati che hanno presentato un’offerta riconducibile a dei fondi finanziari. Si ipotizza che si possa arrivare alla decisione sulla vendita nel mese di gennaio e tale processo si concluda attorno alla metà del 2026”.

“Condividiamo le preoccupazioni delle Organizzazioni Sindacali circa il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori dello stabilimento Pierburg. – ha dichiarato l’assessore Federico Mirabelli – e riteniamo fondamentale che sia garantita la continuità produttiva e occupazionale. Questa è una responsabilità sociale che riguarda l’attuale e la futura proprietà.

L’incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy si è concluso con l’impegno da parte del Governo di avviare un’azione di monitoraggio prevedendo un nuovo incontro il 29 gennaio.

Lo stabilimento di Livorno è un punto di riferimento nel settore automotive, che nonostante le difficoltà del mercato automobilistico, ha continuato a mantenere buoni livelli di produttività e redditività negli ultimi anni, grazie alla dedizione di lavoratrici, lavoratori e della dirigenza”.

Mirabelli ha garantito che l’Amministrazione comunale continuerà a seguire con grande attenzione le prossime fasi della vendita del settore civile da parte di Reihnmetall.

Pierburg, l’assessore Mirabelli ha aggiornato il Consiglio Comunale sul processo di vendita