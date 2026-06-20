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Cronaca

Pierburg Livorno, rinviato il tavolo al Mimit. Cgil: “Il confronto entri nel merito del futuro industriale e occupazionale”

Cronaca

20 Giugno 2026

Pierburg Livorno, rinviato il tavolo al Mimit. Cgil: “Il confronto entri nel merito del futuro industriale e occupazionale”

Livorno 20 giugno 2026 Pierburg Livorno, rinviato il tavolo al Mimit. Cgil: “Il confronto entri nel merito del futuro industriale e occupazionale”

Abbiamo ricevuto comunicazione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy del rinvio dell’incontro previsto nei prossimi giorni sulla cessione della divisione Power Systems di

Rheinmetall al gruppo AEQUITA. La motivazione del rinvio è legata alla necessità di completare ulteriori approfondimenti tecnici propedeutici al confronto tra le parti.

Prendiamo atto della decisione assunta dal Ministero. Riteniamo infatti che un passaggio di questa rilevanza industriale e occupazionale debba essere affrontato con tutti gli elementi necessari per consentire una discussione approfondita e concreta sul futuro degli stabilimenti coinvolti.

Restano aperte e ancora prive di risposta le questioni che abbiamo posto fin dall’avvio della vertenza: gli investimenti previsti, le missioni produttive, i carichi di lavoro, le prospettive

occupazionali e il ruolo che gli stabilimenti italiani avranno all’interno della nuova configurazione societaria.

Per quanto riguarda Pierburg Livorno, tali interrogativi assumono un peso ancora maggiore. Lo stabilimento arriva infatti a questo passaggio dopo anni di difficoltà e in una condizione che

continua a destare forti preoccupazioni sul piano industriale e occupazionale. Per questo i lavoratorimhanno diritto a conoscere con chiarezza quali siano le prospettive produttive del sito e quali impegni intendano assumere i nuovi assetti proprietari.

Ci aspettiamo che il tempo necessario agli approfondimenti venga utilizzato per costruire le condizioni di un confronto finalmente utile e risolutivo, capace di affrontare nel merito tutti gli

aspetti industriali, produttivi e occupazionali che riguardano il futuro dei siti italiani.

Al prossimo incontro saranno necessarie risposte chiare, impegni verificabili e garanzie concrete. Le lavoratrici e i lavoratori attendono da troppo tempo elementi di certezza e trasparenza su

un’operazione che avrà effetti rilevanti sul loro futuro.

Continueremo a seguire la vicenda con la massima attenzione e a sostenere in tutte le sedi la tutela dell’occupazione, delle competenze e del patrimonio industriale rappresentato da Pierburg Livorno e dagli altri stabilimenti italiani coinvolti nella cessione. Fino a quando non arriveranno risposte chiare e garanzie vincolanti, resta confermato lo stato di

mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori.

Massimo Braccini, Segretario Generale FIOM CGIL Livorno