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Cronaca

Pierpaolo Danieli nominato nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale

Cronaca

28 Aprile 2026

Pierpaolo Danieli nominato nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale

Livorno 28 aprile 2026 Pierpaolo Danieli nominato nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale

Il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha approvato stamani con voto unanime la nomina del comandante Pierpaolo Danieli a segretario generale. La proposta, avanzata dal Presidente Davide Gariglio, punta su un profilo di alto spessore tecnico e istituzionale.

Pugliese, classe 1981, Danieli è un ufficiale della Marina Militare con una solida formazione giuridica. Laureato in Giurisprudenza e formatosi presso l’Accademia Navale di Livorno, vanta una carriera di eccellenza maturata in contesti operativi e geografici eterogenei.

Proviene dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove attualmente ricopre il ruolo di Capo Segreteria del Capo di Gabinetto, coordinando dal 2023 gli impegni dello stesso e svolgendo attività di gestione del personale.

Profondo conoscitore delle dinamiche portuali, Danieli è membro del collegio dei revisori dell’AdSP dello Stretto e, nel 2025, ha servito come sub-commissario presso l’AdSP del Mare Adriatico Orientale, occupandosi di coordinamento amministrativo e investimenti infrastrutturali.

Tra i suoi incarichi di rilievo spicca quello di Ufficiale superiore addetto al Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, l’Ammiraglio Giovanni Pettorino, dal quale ha ricevuto un encomio solenne nel 2021.

Precedentemente, tra il 2016 e il 2018, Danieli aveva già affiancato Pettorino durante la sua direzione marittima della Liguria e il comando del porto di Genova. Tale esperienza gli ha permesso di confrontarsi con la complessità del sistema portuale ligure in una fase delicata, coincisa con la nomina dello stesso Pettorino a Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale.

Durante la presentazione della proposta di nomina, e alla presenza dei revisori dei conti insediatisi nel ruolo la scorsa settimana, il Presidente Gariglio ha sottolineato come la scelta sia basata su merito e competenza: “A seguito di un’accurata selezione dei profili e di approfonditi colloqui conoscitivi, ho scelto di proporre al Comitato di Gestione la nomina di Pierpaolo Danieli” ha detto. “È una scelta che sostengo con piena convinzione: a 44 anni, Danieli esprime una rara combinazione di determinazione e solida esperienza” ha aggiunto. “Il suo attuale ruolo di Capo della Segreteria del Capo di Gabinetto al MIT gli conferisce una visione strategica dei processi ministeriali e degli affari generali. Sono certo che le sue spiccate doti umane ed empatiche saranno la chiave per ricucire le tensioni interne e guidare l’AdSP con rinnovata coesione.”