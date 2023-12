Home

Pietro Carcani è il nuovo difensore dell’US Livorno

14 Dicembre 2023

Livorno 14 dicembre 2023 – Pietro Carcani è il nuovo difensore dell’US Livorno

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato il difensore mancino Pietro Carcani, classe 2002, nella prima parte di questa stagione in Serie D con il Ghiviborgo (17 presenze, 2 gol e 2 assist tra campionato e Coppa Italia).

Carcani, cresciuto nel settore giovanile del Frosinone, ha debuttato in Serie D nel 2019 con la maglia del Follonica Gavorrano (27 partite in un anno e mezzo) prima di passare al San Donato Tavarnelle, con cui ha vinto il campionato di Serie D 2021/22 ed è stato protagonista nella Serie C della scorsa stagione (in totale 72 presenze, 3 gol e 7 assist).

Il difensore si è unito al resto del gruppo nella giornata di oggi (mercoledì 13 dicembre) ma non sarà a disposizione per Trestina-Us Livorno di domenica 17 dicembre, dato che deve scontare una giornata di squalifica per somma di ammonizioni.

