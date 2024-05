Home

Pietro Caruso, un breve bilancio su presente e futuro della città

Politica

18 Maggio 2024

Livorno 18 maggio 2024 – Pietro Caruso, Le tre azioni che dovrebbero essere fatte dalla nuova amministrazione comunale

“Sicuramente cercare di continuare in questa politica portata avanti in questi cinque anni. Quindi sviluppare i progetti che sono già stati preparati e finanziati e cercare di velocizzarne al massimo la velocizzazione. “Un’altra cosa importante è quella di continuare, se non migliorare, i rapporti con le istituzioni – come Questura e Prefettura – per cercare di rendere ancora più sicura (e con una maggiore percezione di essa) la nostra città. Ci sono già gli incontri settimanali: dobbiamo aumentarli, facendo affidamento alle forze dell’ordine. Dobbiamo portare avanti altri progetti che sono già in cantiere che in questi anni non siamo riusciti a portare avanti”. Questo migliorerà ulteriormente la vivibilità della nostra città.

Di cosa ha bisogno questa città nei prossimi anni? “Livorno si deve riappropriare della propria storia, di ciò che è stato e di ciò che potrebbe diventare ancora questa città. Sono convinto che la politica e i cittadini insieme potranno garantire un futuro migliore alle nuove generazioni”

Pietro Caruso e i suoi valori: “Serietà, onestà e lo studio”

“Serietà, onestà e lo studio”. “Per fare politica bisogna anche studiare e non si può sapere tutto”. “Rispetto delle Istituzioni e dei cittadini; quest’ultimo inteso anche come ascolto finalizzato alla risoluzione dei problemi”