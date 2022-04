Home

Pietro torre conquista l’argento ai campionati del mondo under 20 di Dubai

2 Aprile 2022

2 Aprile 2022

Pietro torre conquista l'argento ai campionati del mondo under 20 di Dubai

Livorno 2 aprile 2022

Dubai ( UAE ), Campionati del Mondo Under 20, Pietro Torre è vice-campione del mondo under 20

Pietro ha conquistato meritatamente una preziosissima medaglia d’argento concludendo così il suo percorso nella categoria Under 20 (purtroppo non vissuta al massimo per la pandemia). Un percorso fatto di sacrifici, delusioni e grandi soddisfazioni che hanno formato Pietro in questo percorso

La finale vede uno contro l’altro i due migliori interpreti della categoria, il tedesco Heathcock che nell’atto finale vince per 15-10 al termine di un match molto equilibrato.

Nella Semifinale sconfitto l’ostico Coreano HWANG per 15-9, a seguito di match tirato alla perfezione da Pietro che conquista una meritatissima occasione di giocarsi la Medaglia più prestigiosa.

Già dalla mattina dopo un girone con 5 vittorie si classifica al 12° posto del tabellone.

Nella prima diretta arriva la vittoria nel derby con il compagno di nazionale Ottaviani per 15-7.

Nel tabellone dei 32 una bella vittoria per 15-6 contro l’atleta dell’ Azerbaijan HUSEYNLI.

‌Nei 16 Pietro supera il forte francese GARRIGUE per 15-8 nella rivincita del match Continentale.

Nella finale ad 8 che vale l’accesso alle medaglie , ancora una volta domina il match contro l’atleta di Singapore Dan per 15-10 e si aprono le porte della semifinale!

Edoardo Cantini , dopo le 5 vittorie nel girone si classifica al 16° posto del tabellone. Nel tabellone dei 64 arriva lo stop contro il Sud coreano HWANG (15-13) . Un vero peccato per Edoardo che termina troppo presto la rassegna iridata. Resta comunque una grande esperienza al primo anno nella categoria under 20, lunedì con la prova a squadre ci sarà occasione per dimostrare il proprio valore!

Prossimo appuntamento Lunedì con la gara a squadre

