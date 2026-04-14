Pili, Citi e Bozzi dul podio all’Open League d’Italia
Livorno 14 aprile 2026 Pili, Citi e Bozzi dul podio all’Open League d’Italia
Ottimi i risultati ottenuti dagli atleti folgorini, che hanno conquistato tre medaglie di bronzo.
A salire per primo sul podio è stato Gabriele Pili, autore di una prestazione di grande carattere: dopo uno stop iniziale, ha saputo imporsi nella fase dei ripescaggi, vincendo cinque incontri complessivi e dimostrando determinazione e spirito competitivo fino alla conquista del terzo posto.
Nella categoria Juniores (16-17 anni), medaglia di bronzo anche per Jacopo Citi (-76 kg), che prosegue nella sua conferma di continuità della performance agonistica: dopo essere stato fermato in semifinale, ha combattuto con determinazione aggiudicandosi la finale per il terzo posto con il punteggio di 2-0.
Terzo gradino del podio anche per Andrea Bozzi nella categoria Under 21 (-84 kg), protagonista di quattro incontri disputati con energia ed entusiasmo, culminati in un meritato piazzamento.
Da segnalare inoltre le buone prestazioni di Simone e Samuele Corvaglia, Elyas Amir Rizzo, Valentina Strazzabosco e Bianca Boni, che hanno ben figurato in una competizione di altissimo livello.
Gli atleti sono stati accompagnati dal direttore tecnico, maestro Antonio Citi, e da Vincenzo Corvaglia, che hanno seguito e supportato il team durante tutta la manifestazione.