Pina Picierno a Livorno per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere
Livorno 9 marzo 2026 Pina Picierno a Livorno per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere
Venerdì 13 marzo 2026, alle ore 15.00, Bar Dolly.
l’On. Pina Picierno, Vicepresidente del Parlamento Europeo, sarà a Livorno per un incontro pubblico in sostegno del Sì al referendum sulla separazione delle carriere in magistratura, in programma il 22 e 23 marzo.
L’appuntamento si terrà al Bar Dolly, in Piazza Grande, e sarà aperto a cittadine e cittadini.
Un’occasione per discutere di giustizia, democrazia e riforma costituzionale con una delle voci più autorevoli del centrosinistra europeo.
Con:
Emilia Rossi – avvocato penalista Comitato Europa Radicale
Marco Taradash – Comitato Giustizia SI
Introduce Simone Lenzi.