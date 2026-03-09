Home

9 Marzo 2026

Livorno 9 marzo 2026 Pina Picierno a Livorno per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere

Venerdì 13 marzo 2026, alle ore 15.00, Bar Dolly.

l’On. Pina Picierno, Vicepresidente del Parlamento Europeo, sarà a Livorno per un incontro pubblico in sostegno del Sì al referendum sulla separazione delle carriere in magistratura, in programma il 22 e 23 marzo.

L’appuntamento si terrà al Bar Dolly, in Piazza Grande, e sarà aperto a cittadine e cittadini.

Un’occasione per discutere di giustizia, democrazia e riforma costituzionale con una delle voci più autorevoli del centrosinistra europeo.

Con:

Emilia Rossi – avvocato penalista Comitato Europa Radicale

Marco Taradash – Comitato Giustizia SI

Introduce Simone Lenzi.