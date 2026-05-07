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Pineta Marradi, il futuro si decide insieme: al via il percorso partecipativo

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7 Maggio 2026

Pineta Marradi, il futuro si decide insieme: al via il percorso partecipativo

Castiglioncello (Rosignano Marittimo, Livorno) 7 maggio 2026 Pineta Marradi, il futuro si decide insieme: al via il percorso partecipativo

Pineta Marradi, al via il percorso partecipativo: cittadini protagonisti del futuro di Castiglioncello

Il futuro della Pineta Marradi passa dalle idee dei cittadini. Il Comune di Rosignano Marittimo ha infatti avviato un percorso partecipativo per ridisegnare uno dei luoghi simbolo di Castiglioncello, con un primo incontro pubblico fissato per il 7 maggio alle ore 21 all’Auditorium del Castello Pasquini.

Un’iniziativa che punta a coinvolgere direttamente la comunità nella definizione delle scelte legate alla riqualificazione dell’area, a partire dall’ex campo sportivo immerso nella pineta. “Un primo passo fondamentale per costruire insieme il futuro”, lo ha definito il sindaco Claudio Marabotti, sottolineando il valore della partecipazione come strumento per individuare soluzioni condivise e sostenibili.

La Pineta Marradi non è soltanto uno spazio verde, ma un luogo carico di storia e identità. Le sue origini risalgono all’Ottocento, quando Diego Martelli, figura centrale del movimento macchiaiolo, piantò i primi pini lungo il viale di accesso alla sua villa. Nel tempo, l’area è diventata un punto di riferimento per artisti, intellettuali e celebrità che hanno animato le estati di Castiglioncello, da Marcello Mastroianni a Alberto Sordi, fino a Suso Cecchi d’Amico.

Oggi la pineta continua a rappresentare un luogo di benessere e socialità, capace di offrire relax durante l’estate e suggestioni più intime nei mesi invernali. Proprio per questo, l’amministrazione comunale ritiene necessario intervenire per valorizzarla e garantirne la fruibilità nel tempo.

Pineta Marradi, il futuro si decide insieme: al via il percorso partecipativo

Il percorso partecipativo affronterà diversi temi strategici: dalla cura del patrimonio arboreo alla riqualificazione dell’ex campo di calcio, fino alle proposte per rendere la pineta viva tutto l’anno. All’incontro saranno presenti, oltre al sindaco, anche gli assessori e i tecnici comunali, pronti a raccogliere idee, osservazioni e contributi.

L’obiettivo è chiaro: trasformare la Pineta Marradi in uno spazio ancora più accogliente, funzionale e condiviso, dove natura, cultura e comunità possano convivere in equilibrio. Un progetto che guarda al futuro senza dimenticare il valore della memoria e dell’identità di un luogo unico.