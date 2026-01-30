Home

30 Gennaio 2026

Livorno 30 gennaio 2026 PINQuA di via Trento e via Trieste, sopralluogo delle opposizioni: "Infiltrazioni e muffe negli alloggi"

Un sopralluogo nei condomini interessati dal progetto PINQuA di via Trento e via Trieste e un’interpellanza presentata per portare il caso all’attenzione della commissione consiliare. È quanto hanno fatto i gruppi Primo Polo per Livorno/Misto, Buongiorno Livorno e Movimento 5 Stelle dopo le segnalazioni ricevute da alcuni residenti.

I consiglieri hanno effettuato una verifica diretta negli edifici, in particolare nel condominio di via Trieste civico 23, uno degli otto palazzi di proprietà comunale, gestiti da Casalp, interessati dagli interventi di riqualificazione. Durante il sopralluogo sono emerse criticità legate ai lavori preliminari alla posa del cappotto termico.

Secondo quanto segnalato dagli inquilini, dopo la rimozione dell’intonaco e la successiva rasatura, interventi propedeutici all’installazione del cappotto – che però non risulta ancora posato – alcuni appartamenti avrebbero subito infiltrazioni d’acqua e fenomeni di umidità di risalita. Situazioni che avrebbero causato ammaloramenti delle pareti e la diffusione di muffe, con ricadute evidenti sulla salubrità degli ambienti abitativi.

I consiglieri ritengono che tali problematiche possano essere collegate alla prolungata esposizione delle murature prive di protezione, rimaste senza intonaco durante un periodo caratterizzato anche da eventi meteorologici avversi nei mesi scorsi. Al momento, tuttavia, non è chiaro se criticità analoghe si siano manifestate anche negli altri condomini coinvolti dal progetto PINQuA.

Al termine del sopralluogo, i gruppi consiliari hanno quindi depositato un’interpellanza, chiedendo che venga discussa quanto prima in commissione. Nel documento si chiede al sindaco e alla giunta di chiarire se i problemi riscontrati abbiano interessato anche altri edifici, di fornire informazioni precise sulle tempistiche per la posa del cappotto termico e sul cronoprogramma complessivo dei lavori.

Viene inoltre sollecitata una risposta su eventuali interventi di ripristino e trattamento previsti per restituire condizioni di salubrità agli appartamenti colpiti da umidità e muffe, tutelando così la qualità della vita dei residenti coinvolti nel progetto di riqualificazione urbana.

