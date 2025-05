Home

Cronaca

Ambiente

Pinze, guanti e impegno: l’educazione ambientale degli studenti diventa realtà con MisterGreen

Ambiente

9 Maggio 2025

Pinze, guanti e impegno: l’educazione ambientale degli studenti diventa realtà con MisterGreen

LIVORNO 9 maggio 2025 Pinze, guanti e impegno: l’educazione ambientale degli studenti diventa realtà con MisterGreen

Studenti del Vespucci-Colombo al fianco di Mister Green: così nasce il rispetto per l’ambiente

Guanti, sacchi e tanta voglia di fare la differenza: così circa 140 studenti delle classi quarte dell’IIS Vespucci-Colombo hanno vissuto un’esperienza unica all’insegna dell’ambiente e della cittadinanza attiva. L’occasione è stata il progetto di Educazione Civica “Io rispetto l’ambiente con Mister Green”, che li ha visti protagonisti nel mese di aprile in una vera e propria “missione ecologica” al fianco di Francesco Stefanini, meglio conosciuto in città come Mister Green.

L’iniziativa si è articolata in cinque giornate – il 3, 7, 9, 11 e 29 aprile – coinvolgendo a rotazione diversi gruppi di classi: dalla 4E Log alla 4C Rim, passando per gli indirizzi AFM, Turismo e Logistica. Ogni incontro è stato un’occasione speciale per conoscere Mister Green, ascoltare la sua storia e lasciarsi contagiare dalla sua passione per l’ambiente e per il bene comune.

Insieme a lui, i ragazzi hanno dato un contributo concreto ripulendo alcuni luoghi simbolici della città: via Grande e piazza della Repubblica, villa Fabbricotti, il moletto di Ardenza, lo scoglio della Regina e i giardini di piazza Magenta. Armati di pinze, sacchi e determinazione, hanno raccolto rifiuti che spesso passano inosservati ma che deturpano il decoro urbano.

«È stata un’attività rivelatrice, un po’ come quando un miope mette gli occhiali: sai che la cosa c’è, ma non immagineresti mai in quale misura», raccontano gli studenti. L’iniziativa, accolta con entusiasmo da tutti i partecipanti, ha lasciato un segno profondo: «Abbiamo capito quanto anche un piccolo gesto possa migliorare il mondo intorno a noi. E quanto sia importante prendersi cura degli spazi comuni».

Non solo una lezione di ambiente, ma anche di empatia e consapevolezza: «Ci siamo messi nei panni di chi lavora ogni giorno per la pulizia della città. E abbiamo ammirato la dedizione con cui Francesco affronta tutto questo: con passione, con amore per la natura e con spirito di servizio verso gli altri».

A colpire i ragazzi non è stato solo l’impatto visivo della quantità di rifiuti raccolti, ma anche il senso di comunità nato dal lavorare insieme per un obiettivo comune. «Mr Green crea gruppi per ripulire la città dalle cattive abitudini della gente. Ci ha fatto capire quanto può essere potente l’esempio».

Alla fine, il ringraziamento è unanime e sentito: «A Francesco vogliamo dire grazie, perché nessuno ci aveva mai dato la possibilità di interagire così direttamente con la natura e con la città. Ci ha fatto crescere, ci ha messo alla prova».

Un grazie che arriva anche dai docenti di Scienze Motorie dell’Istituto Vespucci, che sottolineano quanto l’intervento di Stefanini abbia reso l’Educazione Civica “un’esperienza autentica, concreta e davvero formativa”.

Pinze, guanti e impegno: l’educazione ambientale degli studenti diventa realtà con MisterGreen