Pioggia di medaglie per gli atleti di Asd Esercito Folgore

14 Ottobre 2021

Livorno 14 ottobre 2021

PIOGGIA di medaglie, 7 medaglie d’oro, 1 di bronzo sono giunte nella giornata dedicata alla fase di qualificazione regionale al “CAMPIONATO ITALIANO, per la classe Esordienti (12 – 13 anni d’età) e Cadetti (14 – 15 anni), organizzato dal Comitato Regionale Toscana Karate CRTK – FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), presso l’impianto sportivo di Certaldo – FI.

Un risultato brillante, degli atleti combattenti del settore giovanile i “folgorini, costituito dalla ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, che si sono confrontati sul quadrato di gara per la specialità del Kumite,“combattimento a contatto controllato”, nel maschile e nel femminile.

I neo “campioni regionali” della scuderia blu/azzurro (i colori di riferimento dell’associazione) che hanno conquistato la medaglia d’oro, sono:

– Vittoria MILLAURO

– Angela FAPPIANO

– Laura GIRALDI

– Francesca GIRALDI

– Jacopo CITI

– Edoardo LIGAS

– Federico PICCHIOTTI

Nicholas SIMONETTI medaglia di bronzo e Luca PILAGATTI un buon buon 5º posto.

L’eccellente risultato ha dato modo a tutti gli atleti di qualificarsi per le finali, che si svolgeranno a fine mese per gli esordienti e inizio novembre per i cadetti, presso il centro olimpico PalaPellicone in Lido di Ostia- Roma.

I folgorini sono stati accompagnati dai “Tecnici con le Stellette” Daniele PILAGATTI, Antonio CITI e Rico SIMONETTI.

