Home

Sport

Arti Marziali

Pioggia di medaglie per il Senshi Judo Livorno: i giovani talenti brillano al Palazzetto di Incisa

Arti Marziali

26 Maggio 2026

Pioggia di medaglie per il Senshi Judo Livorno: i giovani talenti brillano al Palazzetto di Incisa

Livorno 26 maggio 2026 Pioggia di medaglie per il Senshi Judo Livorno: i giovani talenti brillano al Palazzetto di Incisa

Si chiude con un bilancio estremamente positivo la stagione agonistica dei piccoli atleti della palestra Senshi Livorno, protagonisti di una due giorni di grande judo e forti emozioni presso il Palazzetto dello Sport di Incisa Valdarno. Nonostante il caldo torrido, che ha messo a dura prova la resistenza di atleti e accompagnatori, lo spirito di squadra e la determinazione dei giovani judoka livornesi hanno prevalso regalando alla società di via Grotta delle Fate un medagliere degno di nota.

I risultati degli Esordienti B

Nella giornata di sabato, dedicata alla categoria Esordienti B, gli atleti del Senshi hanno dato prova di grande maturità tecnica. Ottima prestazione per Giulia Mattioli, che si è imposta senza incertezze nella categoria 52 kg conquistando il primo gradino del podio. Emma Cicero, invece, è tornata a Livorno con una medaglia d’oro assegnata per mancanza di avversari, anche se disponibile a gareggiare nella categoria superiore ma purtroppo non le è stato concesso.

Sono saliti sul podio anche Mattia Liparulo, che al termine di una finale combattuta, ha conquistato una meritata medaglia d’argento, e Gubeladze Mariami, che dopo tre incontri dominati ha ceduto l’oro nei 63 kg solo per un errore tecnico, chiudendo comunque con un’importante medaglia d’argento.

Il successo dei pre-agonisti

La domenica è stata invece la volta dei più piccoli, le categorie “bambini”, “fanciulli” e “ragazzi”, che sotto la guida attenta dei tecnici Monica Iacorossi e Francesco Aidone, hanno mostrato grinta e sorrisi, dimostrando i progressi fatti negli ultimi mesi di allenamento.

Il medagliere dei pre-agonisti è stato molto combattuto e tutti i piccoli judoca hanno vinto degli incontri, anche se poi al podio finale si sono classificati terzi:

Oro: Allegra Bartoli, Emanuele Martelloni, Antonio De Simone, Enea Zangrillo, Iacopo Franceschin, Gabriele Franceschin, Matilde Liparulo e Tea Serena.

Allegra Bartoli, Emanuele Martelloni, Antonio De Simone, Enea Zangrillo, Iacopo Franceschin, Gabriele Franceschin, Matilde Liparulo e Tea Serena. Argento: Giulio Gallo, Giulia Rondina, Elia Lemmi, Federica Ceccherini e Sara Cirillo.

Giulio Gallo, Giulia Rondina, Elia Lemmi, Federica Ceccherini e Sara Cirillo. Bronzo: Ilario Gallo, Ylenia Cirillo, Alice Sturniolo, Davide Ghimbra, Leonardo Capitani, Ginevra Imperatore, Giorgio Rossi, Serena Cojocaru, Gloria Guidugli e Anna Lupi.

Oltre ai risultati in termini di medaglie, a colpire è stata l’atmosfera: i ragazzi sono rimasti fino alla fine a sostenersi e abbracciarsi, confermando che il judo alla Senshi è innanzitutto uno strumento di crescita e rispetto reciproco. “È stato fondamentale il supporto dei genitori, encomiabili nel sostenere i ragazzi nonostante la fatica del caldo che ha accompagnato i fine settimana”, ha sottolineato la società.

Fondata nel 2021 e affiliata alla FIJLKAM, la ASD Senshi Livorno sez. Judo si conferma una realtà in costante ascesa nel panorama sportivo cittadino. Se per i pre-agonisti questa gara segna la conclusione della stagione agonistica, gli allenamenti in via Grotta delle Fate proseguono, per essere pronti a settembre ad affrontare le sfide della prossima stagione sul tatami.