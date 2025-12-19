Home

19 Dicembre 2025

Pioggia e saturazione del suolo: l’Isola d’Elba affronta nuovi allagamenti. Tre video che mostrano la devastazione

Isola d’Elba ancora in difficoltà: piogge moderate provocano nuovi allagamenti

Ancora una volta l’Isola d’Elba si trova a fare i conti con le conseguenze di eventi meteorologici che, presi singolarmente, non possono essere definiti eccezionali, ma che diventano devastanti su un territorio ormai saturo e fragile.

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 19 dicembre, intorno alle 14.30, nuove precipitazioni hanno causato allagamenti diffusi in diverse zone dell’isola. Nelle ultime ore sono caduti circa 90 millimetri di pioggia, una quantità che in condizioni normali sarebbe stata assorbita dal terreno, ma che si è rivelata invece sufficiente a creare criticità importanti.

Il problema, infatti, non è rappresentato solo dall’evento odierno, ma dalla somma delle piogge cadute nei giorni precedenti. Solo martedì scorso, in alcune aree dell’isola, si erano già registrati oltre 120 millimetri di pioggia, lasciando il suolo completamente incapace di drenare ulteriori precipitazioni. Il risultato è stato inevitabile: acqua in strada, disagi alla circolazione e preoccupazione crescente tra i residenti.

Si tratta dell’ennesimo episodio che riporta al centro dell’attenzione il tema della vulnerabilità idrogeologica e della gestione del territorio. Situazioni che si ripetono con frequenza sempre maggiore e che non possono più essere archiviate come semplici emergenze occasionali. Ogni volta, come sottolineano in molti, si è costretti a ripetere le stesse analisi e gli stessi allarmi, con la sensazione di non essere ascoltati fino in fondo.

Il rischio è quello di abituarsi all’emergenza, mentre invece questi episodi dovrebbero spingere a una riflessione più profonda e, soprattutto, ad azioni concrete di prevenzione. Perché il cambiamento climatico, unito a un territorio delicato come quello elbano, rende questi eventi sempre meno straordinari e sempre più prevedibili.

In queste ore, mentre circolano immagini e video che documentano la drammatica situazione in alcune zone dell’isola, il pensiero va alle comunità colpite, costrette ancora una volta a fare i conti con paura, danni e incertezza. Un abbraccio ideale agli amici elbani, colpiti dall’ennesimo episodio meteo estremo in poche settimane.

Di seguito tre video che mostrano le drammatiche conseguenze causate dalla pioggia