Pioggia monsonica su Cecina: danni agli impianti sportivi e allagamenti in abitazioni e attività (Video)

Cecina (Livorno) 26 ottobre 2024 – Pioggia monsonica su Cecina: danni agli impianti sportivi e allagamenti in abitazioni e attività

Una notte di forti piogge ha messo a dura prova la città di Cecina. In soli 90 minuti sono caduti circa 70 mm di pioggia, un fenomeno che la sindaca Lia Burgalassi ha descritto come “monsonico” per intensità e continuità. Gli effetti del maltempo si sono fatti sentire soprattutto sugli impianti sportivi e in numerose abitazioni e attività commerciali della zona.

Tra le strutture colpite figurano due impianti sportivi: i campi da tennis e lo stadio sono attualmente inagibili, con danni anche al bocciodromo. Il maltempo ha colpito anche il centro commerciale di Vallescaja, che ha subito una completa invasione d’acqua, interrompendo le attività al suo interno e rendendo il parcheggio sotterraneo impraticabile.

Sul territorio sono intervenuti squadre comunali, volontari della Protezione Civile e Vigili del Fuoco, supportati anche da numerosi cittadini che si sono uniti per contribuire alle operazioni di pulizia e per prestare assistenza a chi ha subito danni. La sindaca ha espresso gratitudine a tutti coloro che hanno collaborato durante la notte e nelle prime ore del mattino, assicurando aggiornamenti continui sulla situazione e sugli sviluppi delle operazioni di recupero.