Livorno, 9 settembre 2024 – Pioggia, tornano i divieti di balneazione 7 le zone interessate

Dopo la segnalazione da parte di ASA dell’attivazione degli allarmi di alto livello e degli scaricatori di piena con rilascio di acque di scorrimento lungo la costa a seguito delle recenti forti precipitazioni, l’Amministrazione comunale ha disposto il divieto temporaneo di balneazione in alcuni tratti del litorale cittadino, in base all’ordinanza gestionale n. 128 del 23/4/2024.

Sono interessati dal divieto gli specchi d’acqua “Bellana” (identificato in cartografia con il codice IT009049009001), “Terrazza Mascagni” (IT009049009003), “Piazza Modigliani” (IT009049009004), “San Jacopo” (IT009049009005), “Accademia Sud” (IT009049009006), “Ardenza Sud” (IT009049009A013), oltre alla foce del Rio Felciaio già interdetta con precedente ordinanza per tutta la stagione balneare.

Adesso occorrerà attendere l’esito dei campionamenti disposti da ARPAT, in base ai quali l’Amministrazione comunale potrà revocare in tutto o in parte i divieti e ripristinare la balneazione.