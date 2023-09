Home

27 Settembre 2023

Livorno 27 settembre 2023 – Piolini barriera, “Se sul mare o alla posta devi andare da via Del Moro il Comune non ti fa passare”

Barriere architettoniche sui marciapiedi: il caso di via Del Moro

A Livorno, una strada stretta e trafficata come via Del Moro è diventata un ostacolo insormontabile per le persone con disabilità, le mamme con i passeggini e gli anziani con i deambulatori. Il motivo? Dei piolini metallici che l’amministrazione comunale ha installato a suo tempo sul marciapiede per impedire alle auto di parcheggiarvi sopra. Il percorso “incriminato” porta le persone sulla passeggiata a mare, agli stabilimenti balneari e all’ufficio postale

La soluzione adottata dal Comune, però, se ha risolto il problema delle auto, ha creato una nuova barriera architettonica che viola il diritto di accessibilità e mobilità delle persone con fragilità. Infatti, i piolini occupano gran parte dello spazio del marciapiede, lasciando solo una stretta corsia dove a malapena può passare una persona normodotata. Per una persona con una sedia a rotelle; per una mamma con passeggino o un anziano con un deambulatore invece, è impossibile transitare in sicurezza, senza rischiare di urtare i piolini o di scendere sul marciapiede.

La situazione ci è stata denunciata da alcuni residenti e da alcune associazioni che si occupano di disabilità, che chiedono al Comune di rimuovere i piolini e di trovare altre soluzioni più efficaci e rispettose dei diritti delle persone con disabilità.

