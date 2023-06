Home

Piombino, Anselmi lascia Forza Italia, “un partito immobile, statico e vecchio anche anagraficamente”

26 Giugno 2023

Piombino (Livorno) 26 giugno 2023 – Anselmi lascia Forza Italia.

Non condivido più la linea di Forza Italia declinata a livello di coordinamento provinciale.

Per questo con molto rammarico, amarezza e delusione sono costretto alle dimissioni dal partito.

Un vero peccato perché vi ero entrato 3 anni fa con entusiasmo, nonostante il partito in Toscana fosse nel suo punto più basso nei consensi.

A dimostrazione di una scelta non di convenienza ma di stima verso il Presidente Berlusconi e la dirigenza che allora, era apparsa brillante e motivata.

Dopo tre anni non resta nulla di quanto sperato e promesso. Anzi un partito immobile, statico, per molti tratti vecchio anche anagraficamente. In ultimo scelte discutibili di incarichi affidati a chi ha avuto solo il “merito” di impegnarsi poco, chiedere molto facendo pressioni con dimissioni, ottenendo posizioni.

Non potendo più serenamente svolgere il ruolo all’interno di Forza Italia, è opportuno fare un passo indietro.

Davide Anselmi, Consigliere Comunale città di Piombino

