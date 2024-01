Home

Piombino

31 Gennaio 2024

Piombino; Anselmi (Pd): «Dalla Regione 50 milioni per la città. C’è anche il Magona. Raggiunto risultato importante»

Il consigliere regionale Pd, Gianni Anselmi, annuncia il finanziamento degli interventi per la messa in sicurezza della falda, la riqualificazione di Piazza Verdi; la ristrutturazione dello Stadio Magona

«La Giunta regionale ha approvato nelle ore scorse la individuazione degli interventi da finanziare in Toscana con il FSC (Fondo Sviluppo e Coesione). Si tratta di risorse per investimenti assegnate dallo Stato alle Regioni, che ne decidono la destinazione. Su Piombino, oltre ai 41 milioni aggiuntivi già annunciati per la messa in sicurezza della falda (il progetto cuba 88 milioni circa dopo la ultima revisione), sono previsti 4,4 milioni per la riqualificazione di Piazza Verdi e Corso Italia, progetto candidato dal Comune sul quale ho espresso anche io un parere favorevole; del resto nel mio secondo mandato affidammo e approvammo uno studio di fattibilità che rilanciava il tema e avviava un percorso progettuale». È quanto dichiara Gianni Anselmi, consigliere regionale Pd in merito alle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione destinate dalla Giunta regionale alla città di Piombino.

«Su mia proposta, accolta dal presidente Giani che ringrazio, è stato inserito uno stanziamento di 4 milioni di euro per la ristrutturazione dello Stadio Magona con anche la realizzazione di un nuovo campo sussidiario – continua Anselmi – Non c’è un progetto definitivo, che dovrà essere predisposto dal Comune nei tempi stabiliti dalle procedure per non perdere il finanziamento. Ma la cifra stimata è congrua e mi è parsa una buona occasione da non lasciarsi sfuggire per finalmente affrontare in modo organico il recupero di un impianto di grande valore identitario, architettonico e sociale. Il Magona è un luogo dell’anima, non solo un campo di calcio. Sono felice di questo risultato e soddisfatto di tutto il pacchetto portato a casa, anche per la certezza della copertura finanziaria».

