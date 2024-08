Home

14 Agosto 2024

Livorno 14 agosto 2024 – Piombino, arrestato nordafricano condannato per reati legati a stupefacenti

I Carabinieri della Stazione di Piombino, nel corso di un servizio esterno perlustrativo, hanno rintracciato e tratto in arresto un 40enne del nord Africa, regolare sul territorio italiano, in ottemperanza a provvedimento di restrizione in carcere emesso dal Tribunale di Lucca.

L’uomo sarebbe ritenuto responsabile della commissione di reati in materia di stupefacenti; dette vicende risalgono al 2018 nei territori della provincia di Lucca. Per questo il prefato dovrà scontare condanna ad una pena cumulativa di 10 mesi e 8 giorni di reclusione.

I Carabinieri di Piombino dopo avere bloccato l’uomo ed accertata compiutamente la sua identità, esperite le rituali formalità lo hanno tradotto presso il carcere Le Sughere di Livorno.