Piombino: arrestato per resistenza 23enne irregolare

31 Maggio 2025

I Carabinieri del NORM di Piombino, al termine di un intervento effettuato in corso Italia, hanno arrestato un 23enne di origini nordafricane ed irregolare con le norme di soggiorno sugli stranieri, per resistenza a P.U. e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

Gli eventi si sono verificati in tarda serata, alle ore 20:40 circa, quando il ragazzo è stato fermato da una pattuglia per un controllo poiché aveva attirato l’attenzione dei militari essendo in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuta all’abuso di qualche sostanza. All’atto dell’identificazione il ragazzo si è mostrato fin da subito poco collaborativo con i militari, opponendosi al loro operato e rifiutando di fornire le proprie generalità pur essendo privo di documenti. Dapprima solo verbalmente, è poi divenuto aggressivo anche fisicamente nei confronti degli operanti, opponendo strenua resistenza per sottrarsi al controllo, tanto che, dando in escandescenze, è stato infine dichiarato in arresto.

Al termine delle formalità di rito è stato condotto in carcere.