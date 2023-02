Home

23 Febbraio 2023

Piombino (Livorno) 23 febbraio 2023 – Piombino: Auto sotto a un vagone ferroviario, una persona ferita

Nel tardo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti presso il sedime ferroviario all’interno delle acciaierie STILITALY a Piombino.

Un Vagone ferroviario ha investito un auto per cause in corso di accertamento.

All’interno del mezzo una persona che la squadra VF riusciva a liberare ed a affidare ai sanitari del 118, sul posto anche Carabinieri di Piombino.

