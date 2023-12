Home

Attualità

Piombino, Bonelli: “Italia Hub del gas per aumentare profitti e speculazioni e i cittadini pagano”

Attualità

19 Dicembre 2023

Piombino, Bonelli: “Italia Hub del gas per aumentare profitti e speculazioni e i cittadini pagano”

Livorno 19 dicembre 2023 – Piombino, Bonelli: “Italia Hub del gas per aumentare profitti e speculazioni e i cittadini pagano”

Energia – Rigassificatore Piombino, il videomessaggio ai comitati di Piombino dell’On. Angelo Bonelli (Alleanza Verdi Sinistra) alla vigilia della decisione del Tar:

“Vogliono trasformare il nostro Paese in un hub del gas e delle fonti fossili. Un danno per i cittadini, un danno per il clima.

Cari amici e care amiche di Piombino, capita spesso, e a me capita capita veramente molto spesso, che veniamo additati come dei talebani dell’ambiente, come degli irresponsabili che non si preoccupano della sicurezza energetica del nostro Paese.

In realtà che cosa sta accadendo ? Semplicemente stanno trasformando gli italiani in un bancomat, in un vero e proprio bancomat a servizio delle società energetiche.

L’Italia ha una grande quantità di gas, non ha bisogno di rigassificatori, non ha bisogno di quello di Piombino, di Vado Ligure, di Ravenna.

È questa la vera grande questione che abbiamo di fronte”.

Lo afferma Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra, in un video messaggio ai comitati di Piombino alla vigilia della decisione del Tar del Lazio sul posizionamento della nave rigassificatrice Golar Tundra nel porto della città toscana.

“Perché fanno allora tutto questo? Stanno facendo tutto ciò perché vogliono trasformare l’Italia e la nostra Penisola in un hub del gas, continuare a fare speculazioni ed aumentare i profitti. E chi paga? Pagano i cittadini , ma paga anche il clima: perché così facendo impediscono di trasformare e trasferire quote di gas verso le energie rinnovabili, per liberarci dalla dipendenza delle fonti fossili. Ecco quello che stanno facendo.

Ed è per questo, anche in nome dei numeri, si deve dire no a questa infrastrutturazione energetica che compromette il futuro che verrà.

E su questo abbiamo il dovere morale di batterci contro questo infrastrutturazione e far si che l’Italia non diventi l’hub europeo del gas ma diventi un hub delle energie rinnovabili”.

Piombino, Bonelli: “Italia Hub del gas per aumentare profitti e speculazioni e i cittadini pagano”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin