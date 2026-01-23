Home

Provincia

Piombino

Piombino, Cgil: “Vogliamo chiarezza sul futuro del reparto di cardiologia”

Piombino

23 Gennaio 2026

Piombino, Cgil: “Vogliamo chiarezza sul futuro del reparto di cardiologia”

Piombino (Livorno) 23 gennaio 2026 Piombino, Cgil: “Vogliamo chiarezza sul futuro del reparto di cardiologia”

“Chiediamo all’Asl Toscana nord ovest di far chiarezza sul futuro del reparto di cardiologia di Piombino.

Nelle ultime settimane ci risulta infatti che alcuni cittadini piombinesi con lievi problemi cardiaci abbiano contattato il 118 e siano stati indirizzati agli ospedali di Cecina e Livorno.

Un fatto che ci preoccupa. Perchè non è stato detto loro di rivolgersi direttamente all’ospedale di Piombino?

Non vorremmo che l’Asl iniziasse progressivamente a “dirottare” altrove i cittadini piombinesi per arrivare a un progressivo ridimensionamento del reparto di cardiologia di Villamarina. Tutto ciò sarebbe inaccettabile e determinerebbe conseguenze negative anche sulla tenuta e lo sviluppo degli altri reparti dell’ospedale di Piombino.

Sempre in relazione a Villamarina segnaliamo la grave carenza di personale: nel primo trimestre 2026 andranno in pensione cinque persone e ancora non sappiamo se e in che modo saranno rimpiazzate. Da sottolineare che altri 6 dipendenti sono andati in pensione a fine 2025 e non sono stati sostituiti.

Riteniamo pertanto fondamentale incrementare il numero di infermieri (ormai la loro carenza su Villamarina sta diventando purtroppo strutturale) e soprattutto il numero di Oss, visto che molti di essi non possono assistere direttamente i pazienti a causa di limitazioni per malattia.

Per questi e altri motivi abbiamo chiesto un incontro all’Asl: l’auspicio è che il confronto avvenga quanto prima.

Gianfranco Francese (segretario generale Cgil Livorno)

Monica Cavallini (Spi-Cgil Livorno)

Simone Assirelli (Fp-Cgil Livorno)

Piombino, Cgil: “Vogliamo chiarezza sul futuro del reparto di cardiologia”